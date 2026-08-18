Επίθεση από σκύλο δέχτηκε ένα 7χρονο κορίτσι στις Γκαγκάλες του δήμου Φαιστού, στην Κρήτη, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο, χωρίς ευτυχώς να διατρέχει κίνδυνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (16/08), περίπου στις 11 το βράδυ, όταν ένας 43χρονος μαζί με την 7χρονη κόρη του επισκέφθηκαν φιλικό σπίτι. Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί, ο σκύλος του ιδιοκτήτη του σπιτιού επιτέθηκε στο παιδί και το δάγκωσε στο πρόσωπο, σύμφωνα με το creta24.

Η 7χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν ο 43χρονος πατέρας της 7χρονης, καθώς και ο 34χρονος ιδιοκτήτης του σκύλου.