Με τον Μαρίν να… ζωγραφίζει με εκτέλεση φάουλ στο 21′, η ΑΕΚ νίκησε με 1-0 τη ΛΑΣΚ Λίντσερ στην κατάμεστη Allwyn Arena και μπήκε με το δεξί στη League Phase του Champions League.

Η Ένωση συνηθίζει να μπαίνει δυνατά στα παιχνίδια και αυτό έκανε και τώρα, έχοντας μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει στο σκορ στο 3′, όταν ο Βιτάλις πέρασε κάθετα για τον Μάγερ και αυτός έβγαλε τετ α τετ τον Γιόβιτς, ο οποίος όμως δεν τελείωσε σωστά τη φάση.

Οι φιλοξενούμενοι, από την άλλη πλευρά, ανέβηκε μετά το πρώτο 10λεπτο και πήρε την κατοχή της μπάλας, χωρίς όμως να καταφέρουν να απειλήσουν τους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι τελικά κατάφεραν να προηγηθούν μέσω στατικής φάσης.

Στο 21′ η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς κέρδισε φάουλ σε πολύ καλή θέση και ο Μαρίν με εκπληκτική εκτέλεσε έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 και… έβαλε φωτιά στην Allwyn Arena!

Με την ψυχολογία στα ύψη και τον κόσμο της να ζητάει κι άλλο γκολ, η ΑΕΚ προσπάθησε να «χτίσει» πάνω στο προβάδισμα και στο 37′ ο Βάργκα τα έκανε όλα σωστά, κλέβοντας τη μπάλα και φεύγοντας μόνος του προς την περιοχή των Αυστριακών, άργησε όμως να εκτελέσει και η ευκαιρία χάθηκε.

Λίγα λεπτά μετά, στο 44′, η ΛΑΣΚ είχε την πρώτη μεγάλη φάση με το τελείωμα του Λανγκ από κοντά αλλά ο Μπρινιόλι είπε «όχι» με μεγάλη επέμβαση και αμέσως μετά, στο 45′, ο Βάργκα αστόχησε με κεφαλιά μετά την εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία για το 2-0.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, στο 49′, οι φιλοξενούμενοι έγιναν επικίνδυνοι με τον Χόρβατ που βγήκε από αριστερά αλλά ο Μπρινιόλι απέκρουσε με τα πόδια και το παιχνίδι συνεχίστηκε χωρίς κάποια μεγάλη φάση, με τους «κιτρινόμαυρους» να ελέγχουν την κατάσταση.

Στο 64′ ο Γιόβιτς με κεφαλιά μετά τη σέντρα του Μάγερ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα αλλά η εξέταση του VAR έδειξε ότι ο Κροάτης ήταν οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε, με τους Αυστριακούς να κάνουν τις πρώτες τους αλλαγές αμέσως μετά, βγάζοντας Λιούμπιτσιτς και Γιόργκενσεν για να μπουν οι Σχοπφ και Φλέκερ.

Ο Νίκολιτς, από την πλευρά του, έκανε την πρώτη του αλλαγή στο 82′ βάζοντας τον Ζίνι αντί του Γιόβιτς και στο 89′ η ΑΕΚ είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 2-0 με τους Ρότα και Ζίνι να βγαίνουν στην κόντρα και τον Έλληνα μπακ να δίνει ωραία στον Ανγκολέζο φορ, ο οποίος άργησε να εκτελέσει.

Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία και λίγο έλειψε να έρθει η τιμωρία στο 92′, όταν ο Μπρινιόλι έχασε τη μπάλα μέσα από τα χέρια του, αλλά ο Κάλαϊτζιτς με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα άουτ.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Βιτάλις, Μαρίν, Μάγερ (91′ Αριάγκα), Κοϊτά (91′ Γκατσίνοβιτς), Γιόβιτς (82′ Ζίνι), Βάργκα.

ΛΑΣΚ Λίντσερ (Ντίτμαρ Κίχμπαουερ): Γιούνγκβιρθ, Μπουγιάμπα, Αλεμάο, Αντράντε, Γιόργκενσεν (65′ Φλέκερ), Λιούμπισιτς (65′ Σχοπφ), Μπογκάρντε, Χόρβατ, Μπέλο, Ουσόρ, Λανγκ (74′ Κάλαϊτζιτς).