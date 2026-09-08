«Σφραγίστηκε» και η δεύτερη απόφαση για την προσωρινή κράτηση των τριών κατηγορουμένων στην συγκλονιστική υπόθεση του θανάτου του βρέφους που βρέθηκε παγωμένο σε βαλίτσα , στην Κυψέλη.

Οι γονείς του άτυχου βρέφους, οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία, έδωσαν εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης επιμένοντας , σύμφωνα με πληροφορίες, να αρνούνται όσα τους αποδίδονται.

Ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφος του, που είναι αντιμέτωποι με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία, φέρονται να επανέλαβαν πως το μωρό τους έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια.

Οι κατηγορούμενοι ,στην απολογία τους εμφανίζονται να αμφισβήτησαν την ιατροδικαστική έκθεση που κάνει λόγο για εγκληματική ενέργεια καθώς φέρεται να διαπιστώνει πως το βρέφος έφερε περίπου 20 μαχαιριές πισώπλατα. Μάλιστα, διόρισαν τεχνικό σύμβουλο σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν τους ισχυρισμούς τους και να αντικρούσουν τα συμπεράσματα του ιατροδικαστή.

Οι γονείς του μωρού φέρονται να επανέλαβαν ότι οι μαχαιριές είναι μεταθανάτιες και έγιναν στην προσπάθεια τους να σπάσουν τον πάγο στην κατάψυξη όπου φύλαγαν το βρέφος για να το μεταφέρουν στο νέο τους σπίτι.

Άγνοια για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους δήλωσε ο 26χρονος Αφγανός , ο οποίος έχει σχέση με την 15χρονη κόρη της οικογένειας που είναι έγκυος και έδωσε εξηγήσεις για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε αλλά και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη, αλλά και παράνομη κατοχή πυρομαχικών και ψευδή κατάθεση , αδικήματα που αντιμετωπίζουν και οι συγκατηγορούμενοι του.

«Μου συστήθηκε ως 19 ετών» φέρεται να είπε στην απολογία του ο νεαρός Αφγανός αναφερόμενος στην σχέση του με την ανήλικη. «Είχαμε σχέση, πήγαινα σπίτι τους, όμως δεν εμένα εκεί. Οι γονείς της γνώριζαν την σχέση μας αλλά κανείς δεν με απέτρεψε» φέρεται να είπε ενώ όταν κλήθηκε να απαντήσει σχετικά με το θάνατο του μωρού ο κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες ανέφερε: «Δεν ήξερα ότι στον καταψύκτη υπήρχε νεκρό βρέφος».

Υπενθυμίζεται πως οι τρεις κατηγορούμενοι πριν από λίγες ημέρες κρίθηκαν προφυλακιστέοι και για υπόθεση ναρκωτικών.