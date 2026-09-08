Μια από τις πιο σοκαριστικές δολοφονίες που συγκλόνισαν την Κορνουάλη το 2006 επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς η υπόθεση του Στίβεν Χόσκιν, ενός εξαιρετικά ευάλωτου άνδρα με μαθησιακές δυσκολίες, αναλύθηκε σε νέο επεισόδιο του podcast On The Case.

Ο Χόσκιν ήταν 39 ετών και δεν μπορούσε ούτε να διαβάσει ούτε να γράψει όταν γνώρισε τον Ντάρεν Στιούαρτ, έναν 30χρονο γνωστό στις Αρχές ως εγκληματία, στο St Austell της Κορνουάλης. Το βράδυ της 5ης Ιουλίου 2006, ο Στιούαρτ και η 16χρονη τότε σύντροφός του, Σάρα Μπούλοκ, βασάνισαν και σκότωσαν τον Χόσκιν, αφού τον κατηγόρησαν ψευδώς ότι ήταν παιδόφιλος, όπως αναφέρει η Daily Mail.

«Οι τελευταίες στιγμές του Στίβεν ήταν αδιανόητες», ανέφερε ο δημοσιογράφος εγκλήματος Ryan Hooper στο podcast.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, το ζευγάρι είχε στήσει ένα είδος δικού του «δικαστηρίου» στο διαμέρισμα όπου έμενε ο Στιούαρτ και είχε αποφασίσει ότι ο Χόσκιν ήταν παιδόφιλος, χωρίς να υπάρχει κανένα στοιχείο που να υποστηρίζει την κατηγορία. Ακολούθησαν βασανιστήρια. Ο Χόσκιν ξυλοκοπήθηκε, κλωτσήθηκε και κάηκε με τσιγάρα. Η Μπούλοκ του φόρεσε στη συνέχεια ένα κολάρο σκύλου και τον ανάγκασε ουσιαστικά να περιφέρεται στα τέσσερα μέσα στο διαμέρισμα. Παράλληλα, του έδωσαν μεγάλη ποσότητα χαπιών και αλκοόλ.

Η φρίκη, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Φορώντας ακόμη το κολάρο, ο Χόσκιν οδηγήθηκε με τη βία στη σιδηροδρομική γέφυρα του St Austell, η οποία βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το σπίτι του. Ο άνδρας φοβόταν τα ύψη.

Οι δράστες τον ανάγκασαν να περάσει πάνω από το προστατευτικό κιγκλίδωμα της γέφυρας, ύψους περίπου 30 μέτρων. Καθώς εκείνος προσπαθούσε απεγνωσμένα να κρατηθεί, οι επιθέσεις συνεχίστηκαν.

«Καθώς φώναζε για έλεος, η Σάρα τον κλώτσησε και πάτησε τα δάχτυλά του. Έπεσε και σκοτώθηκε, από ύψος περίπου 30 μέτρων», περιέγραψε ο Hooper.

Οι ποινές και τα ερωτήματα

Ο Στιούαρτ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, με ελάχιστη ποινή τα 25 χρόνια για τη δολοφονία του Χόσκιν. Η Μπούλοκ καταδικάστηκε επίσης σε ισόβια, με ελάχιστη ποινή τα 10 χρόνια, καθώς ο δικαστής αποδέχθηκε ότι βρισκόταν υπό την ισχυρή επιρροή του Στιούαρτ.

Ένας τρίτος άνδρας, ο 21χρονος Μάρτιν Πόλαρντ, καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία και καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια φυλάκισης.

Η υπόθεση προκάλεσε σοκ πολύ πέρα από την Κορνουάλη, όχι μόνο εξαιτίας της αγριότητάς της, αλλά και επειδή αποκάλυψε σοβαρές αδυναμίες στο σύστημα που υποτίθεται ότι προστατεύει τους ευάλωτους ενήλικες.

Ο Χόσκιν ήταν γνωστός στις κοινωνικές υπηρεσίες από την παιδική του ηλικία. Οι υπηρεσίες στέγασης και η αστυνομία γνώριζαν για τη νέα του σχέση με τον Στιούαρτ, αλλά και ότι ο βίαιος εγκληματίας είχε μετακομίσει στο διαμέρισμά του. Παρ’ όλα αυτά, κανείς δεν παρενέβη.

Λίγο πριν από τη δολοφονία του, ο Χόσκιν είχε πει στις κοινωνικές υπηρεσίες ότι δεν ήθελε πλέον να συνεργάζεται μαζί τους. Σύμφωνα με τον Hooper, το 2006 αυτό ήταν αρκετό ώστε ουσιαστικά να απομακρυνθεί από το δίκτυο προστασίας που υποτίθεται ότι υπήρχε για εκείνον.

«Δεν υπήρχε έλλειψη πληροφοριών για τον Στίβεν, ώστε να σχηματιστεί μια εικόνα για όσα του συνέβαιναν. Απλώς δεν έγινε τίποτα γι’ αυτό», ανέφερε.

Όπως τόνισε, η ζωή του Χόσκιν θα μπορούσε να είχε σωθεί εάν είχαν ληφθεί περισσότερα μέτρα.