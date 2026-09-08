Αύριο, Τετάρτη, συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με τον συνήγορο και πατέρα θύματος Αντώνη Ψαρόπουλο να αναμένεται να δεχθεί περαιτέρω ερωτήσεις από συνηγόρους υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της Hellenic Train.

Ο κ. Ψαρόπουλος ολοκλήρωσε σήμερα την κατάθεσή του και στη συνέχεια ξεκίνησε η διαδικασία ερωτήσεων από τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας και της υπεράσπισης. Μεγάλο μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε στην πυραντοχή των καθισμάτων των αμαξοστοιχιών, αλλά και στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ.

Η αναφορά στα καθίσματα και στη φωτιά

Ο πατέρας της Μάρθης Ψαροπούλου παρέπεμψε στο πόρισμα της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, το οποίο λαμβάνει υπόψη και τα ευρήματα γερμανικού εργαστηρίου που εξέτασε υλικό από καθίσματα της επιβατικής αμαξοστοιχίας.

Κατά την κατάθεσή του υποστήριξε ότι η μη επαρκής πυραντοχή των καθισμάτων, σε συνδυασμό με άλλα υλικά, συνέβαλε στην ένταση της φωτιάς μετά τη σύγκρουση.

Σε ερώτηση συνηγόρου σχετικά με το κατά πόσο η πυραντοχή θα μπορούσε να έχει πρακτική σημασία, δεδομένων των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύχθηκαν στα βαγόνια, ο κ. Ψαρόπουλος διευκρίνισε ότι η αναφορά του αφορούσε ειδικά το βαγόνι Β2, όπου, όπως είπε, οι συνθήκες εξάπλωσης της φωτιάς ήταν διαφορετικές από εκείνες στο κυλικείο.

Τι είπε για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ

Αναφερόμενος στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, ο κ. Ψαρόπουλος είπε ότι υπήρξε συμβολή του τεχνικού συμβούλου και μέλους της ΕΔΑΠΟ, Κώστα Λακαφώση, ως προς τη χωροθέτηση των θυμάτων στο σημείο της σύγκρουσης.

Για τα ζητήματα που αφορούν την πυρόσφαιρα και την εξέλιξη της φωτιάς, ο ίδιος παρέπεμψε στους ειδικούς που αναμένεται να καταθέσουν σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

«Υπάρχει έλλειμμα στο κατηγορητήριο»

Κεντρικό σημείο της σημερινής του κατάθεσης αποτέλεσε η διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες εκδηλώθηκε και εξαπλώθηκε η φωτιά. Ο κ. Ψαρόπουλος υποστήριξε ότι, σε ό,τι αφορά τα αίτια θανάτου επιβατών που απανθρακώθηκαν, το κατηγορητήριο «παρουσιάζει ένα έλλειμμα».

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε ζητήματα που, κατά την άποψή του, δεν διερευνήθηκαν επαρκώς κατά το στάδιο της κύριας ανάκρισης από τον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη.

Μεταξύ αυτών ανέφερε τη μη κλήση του πρώην προέδρου του ΟΣΕ Παναγιώτη Τερεζάκη, τον περιορισμό της έρευνας για τη σύμβαση 717 σε στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και όχι και σε εκπροσώπους της κοινοπραξίας, καθώς και τη μη άσκηση διώξεων σε στελέχη και γενικούς γραμματείς του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ο κ. Ψαρόπουλος έθεσε επίσης ζήτημα για τη μη διερεύνηση, όπως υποστήριξε, τυχόν ποινικών ευθυνών στελεχών της Hellenic Train μετά τα ευρήματα του γερμανικού εργαστηρίου σχετικά με την πυραντοχή των καθισμάτων.

«Θα ήθελα να ζητήσω από το δικαστήριο να κάνει, ως οφείλει, τα πάντα προκειμένου να αναδειχθούν οι ευθύνες όλων», ανέφερε ολοκληρώνοντας την κατάθεσή του.

Μετά την ολοκλήρωση των ερωτήσεων προς τον Αντώνη Ψαρόπουλο, οι επόμενοι μάρτυρες στη δίκη αναμένεται να είναι μέλη των οικογενειών των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας, Μασσαλή και Βούλγαρη.