Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την απόπειρα δολοφονίας 29χρονου στη Δροσιά τον περασμένο Σεπτέμβριο, υπόθεση για την οποία πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών και η 28χρονη πρώην σύζυγος του θύματος.

Σε βάρος της έχει ασκηθεί δίωξη για ηθική αυτουργία στην απόπειρα δολοφονίας, ενώ η ίδια αναμένεται να δώσει τις δικές της εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης την Πέμπτη.

Η 28χρονη Ρουμάνα, από την πρώτη στιγμή, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή και υποστηρίζει ότι οι δύο άνδρες είχαν αναπτύξει μεταξύ τους ερωτική αντιζηλία. Όπως είχε δηλώσει στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο Live News, η ίδια διατηρούσε καλές σχέσεις και με τους δύο.

«Εγώ ήμουν διαθέσιμη από την πρώτη στιγμή. Συνεργάστηκα από την πρώτη στιγμή. Μίλησα με αστυνομία, μίλησα με ανθρώπους, μίλησα με ασφάλεια, ήρθαν σπίτι μου, συζητήσαμε. Τους έδειξα κάποιες εικόνες, κάποιες πληροφορίες έξτρα», δήλωσε η 28χρονη.

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα ο πρώην σύζυγος και πατέρας του παιδιού της να νοσηλευτεί με 87% αναπηρία, ενώ ο άνδρας που έχει ομολογήσει την επίθεση βρίσκεται ήδη στη φυλακή.

Η ίδια είχε περιγράψει την υπόθεση ως κάτι που μοιάζει με «κακόγουστη ταινία», επιμένοντας πως η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ανδρών σχετιζόταν με ζήλια.

«Νομίζω ότι είναι μια πολύ, πολύ κακή ταινία. Είχαν μια αντιζηλία προς το πρόσωπό μου. Προσπάθησα εγώ να ηρεμήσω τα πνεύματα γενικότερα. Υπήρχε μια έτσι έντονη διάθεση. Σε φάση ζήλιας όμως, όχι κάτι άλλο τρελό. Δεν έχουν παίξει ποτέ ξύλο ή να βριστούν ή κάτι τέτοιο», συμπλήρωσε.

Η οικογένεια του θύματος καταγγέλλει ηθική αυτουργία

Παρά το γεγονός ότι ο φυσικός αυτουργός της επίθεσης έχει ήδη ομολογήσει και βρίσκεται στη φυλακή, η οικογένεια του θύματος θεωρεί ότι πίσω από την απόπειρα βρίσκεται η 28χρονη.

Όπως αποκάλυψε το Live News, η οικογένεια κατέθεσε μήνυση σε βάρος της για ηθική αυτουργία, υποστηρίζοντας ότι εκείνη ενορχήστρωσε την επίθεση.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν στην εκπομπή, την ίδια άποψη φέρεται να συμμερίζεται και πρόσωπο από το στενό περιβάλλον του καθ’ ομολογίαν δράστη.

«Τον έχει χειραγωγήσει»

Στενή φίλη του άνδρα που έχει ομολογήσει την επίθεση μίλησε αποκλειστικά στο Live News και την Ειρήνη Δράγαση, υποστηρίζοντας ότι η 28χρονη ασκούσε σημαντική επιρροή πάνω του.

«Εγώ πιστεύω ότι ό,τι έγινε είναι αποτέλεσμα χειραγώγησης. Ήταν πασιφανές ότι τον είχε χειραγωγούσε όσο καιρό ήταν μαζί. Ήταν έκδηλο σε όλους. Δηλαδή ένας άνθρωπος που λέει ότι έχει χωρίσει μαζί της μετά από ένα μήνα χωρισμού πάει να κάνει κακό στον πρώην και μάλιστα τόσο μεγάλο κακό χωρίς λόγο, δεν έχει λογική. Η λογική επιτάσσει ότι αυτός που θέλει να κάνει το κακό είναι αυτός που έχει όφελος. Ο μόνος που δεν έχει όφελος είναι ο δράστης», είπε.

Η ίδια εκτιμά ότι η προσπάθεια επιρροής μπορεί να συνεχίστηκε ακόμη και μετά την προφυλάκιση του 29χρονου.

«Η γνώμη μου είναι ότι θα προσπαθήσει να τον επηρεάσει, να τον επηρεάσει και μέσα βλέποντας δηλαδή το πως τον χειραγωγούσε στο παρελθόν. Αν ισχύει αυτό που υποψιάζομαι, ότι αυτή κρύβεται πίσω από όλα, δεν θα τον αφήσει ανεπηρέαστο, δεν την συμφέρει να τον αφήσει ανεπηρέαστο. Με ποιο τρόπο θα βρει; Πώς μπορεί να επικοινωνεί μαζί του; Δεν το γνωρίζω».

Από την πλευρά της, η 28χρονη κάνει λόγο για σκευωρία σε βάρος της και αναμένεται να παρουσιάσει τη δική της εκδοχή ενώπιον της ανακρίτριας την Πέμπτη.

Η καταγγελία ότι παρουσιαζόταν ως ψυχολόγος

Στο μεταξύ, στο μικροσκόπιο μπαίνει και η διαδικτυακή δραστηριότητα της 28χρονης.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, φέρεται να παρουσιαζόταν στο διαδίκτυο ως επαγγελματίας ψυχολόγος, διατηρώντας προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ψεύτικο όνομα, αλλά με το δικό της τηλέφωνο και φωτογραφίες.

Μέσω των συγκεκριμένων προφίλ φέρεται να διαφήμιζε διαδικτυακές συνεδρίες έναντι αμοιβής, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει εκτενή εκπαίδευση.

«Τη βλέπαμε, την ξέρουμε από τη γειτονιά γιατί είναι και οχτώ χρόνια εδώ πέρα. Και μάλιστα αυτό μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή δεν μπορούσα να καταλάβω πώς πρόλαβε και έγινε και ψυχολόγος αυτή μέσα σε οχτώ χρόνια που είναι εδώ. Αυτή είναι είκοσι έξι. Πόσο είναι; Οχτώ χρόνια την ξέρουμε εδώ. Δεν έχει σπουδάσει μία ώρα, όχι μία μέρα. Και πότε πρόλαβε δηλαδή αυτή πήρε πτυχίο στα δώδεκα; Ποια είναι αυτή; Δεν μπορώ να την καταλάβω. Την ξέραμε, όχι σαν ψυχολόγο», είπε φίλη του δράστη.

Η ίδια γυναίκα αναφέρθηκε και σε άλλες καταγγελίες που αφορούν τη σχέση της 28χρονης με τον 29χρονο, μεταξύ αυτών και στην υπόθεση της εγκυμοσύνης που, σύμφωνα με την ίδια, δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ.

«Ήταν πολύ προφανή τα ψέματα που έλεγε. Για μας και για όλο το περιβάλλον ήταν πασιφανές ότι τον χρησιμοποιούσε. Ακόμα και όλη αυτή η ιστορία με την ψεύτικη εγκυμοσύνη, που είχε πει η συγκεκριμένη ότι είχε μείνει έγκυος και ότι απέβαλε από ένα απότομο φρενάρισμα, χωρίς ποτέ να πάει στον γιατρό, χωρίς ποτέ να βεβαιωθεί αυτή η εγκυμοσύνη. Αυτό πιστεύω ότι ήταν ένα τεστάκι απέναντι στην οικογένειά του για να γίνει αποδεκτή, η οποία δεν την αποδεχόταν γιατί είχαμε καταλάβει όλοι περί τίνος πρόκειται».

Φίλη της 28χρονης: «Είναι μια εξαίρετη μαμά»

Την ίδια ώρα, διαφορετική είναι η εικόνα που παρουσιάζει φίλη της 28χρονης, η οποία μίλησε επίσης στο Live News και απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να έχει οποιαδήποτε σχέση με την επίθεση.

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι η 28χρονη είναι μια μητέρα που προσπαθεί να μεγαλώσει μόνη της το παιδί της και ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κατάσταση που, όπως λέει, έχει στραφεί συνολικά εναντίον της.

«Είναι σοκαρισμένη γενικά. Την ταλαιπωρούν συνεχώς. Ένα μπάχαλο. Οι πεθερές με τις πεθερές μαζί. Δεν γνωρίζω, δεν έχω ιδέα ούτε για τις κάρτες sim ούτε για τα ρούχα. Είμαι σοκαρισμένη. Εγώ που ξέρω ότι η φίλη μου είναι μια πολύ καλή μαμά, ότι παλεύει μόνη της. Είναι μια μόνη μαμά που παλεύει μόνη σε αυτό τον απαίσιο κόσμο και έχουν στραφεί όλοι εναντίον της. Δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο ακριβώς. Έτσι θέλουν να πιστεύουν, αλλά δεν το πιστεύω αυτό».

Η ίδια επικαλείται, μάλιστα, περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, υποστηρίζοντας ότι η 28χρονη είχε τότε ενδιαφερθεί για την ασφάλεια του πατέρα του παιδιού της.

«Δεν υπήρξε ποτέ τέτοια περίπτωση. Αφού εξάλλου η ίδια όταν ήρθαν αυτεπάγγελτα στο σπίτι για την ενδοοικογενειακή βία, η ίδια είπε ότι δεν θέλω να πάρει (έκταση), να κάνουν κακό στον μπαμπά του παιδιού της, για το λόγο ότι είναι ο πατέρας του παιδιού της. Αυτό για μένα λέει πολλά. Ένα πράγμα που έχω να υπερηφανεύομαι είναι ότι είναι μια εξαίρετη μαμά».

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, με την 28χρονη να καλείται την Πέμπτη να δώσει τις δικές της εξηγήσεις για την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας.