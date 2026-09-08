Στη σύλληψη ενός άνδρα για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, κατά τη χρήση σκαπτικού μηχανήματος, προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής στην Κάρυστο Ευβοίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 10:40, σε έκταση με ξηρά χόρτα στη θέση «Νησάκι», στη Δημοτική Κοινότητα Αετού του Δήμου Καρύστου.

Ο άνδρας, Έλληνας υπήκοος, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκίδας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά ενώ χρησιμοποιούσε σκαπτικό μηχάνημα. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.093,75 ευρώ.

Με αφορμή το περιστατικό, το Πυροσβεστικό Σώμα έδωσε στη δημοσιότητα τα συνολικά στοιχεία για τις κυρώσεις από την αρχή του έτους. Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2026, έχουν επιβληθεί 775 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.310.342,47 ευρώ, και έχουν πραγματοποιηθεί 340 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Από αυτές, οι 303 αφορούν εμπρησμό από αμέλεια, ποσοστό 89,12%, ενώ οι 37 αφορούν εμπρησμό από πρόθεση, ποσοστό 10,88%.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας εντατικούς ελέγχους για τον εντοπισμό παραβάσεων.

Η Πυροσβεστική υπογραμμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη.

«Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», επισημαίνει.