Νέες αποκαλύψεις για την εξαφάνιση της μεταφράστριας Γιου Τινγκ από την Αρτέμιδα περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την υπόθεση, ειδικά εκείνη που αφορά το διαβατήριό της, το οποίο βρήκε πεταμένο στο Γαλάτσι ένας 35χρονος που έκανε την καθημερινή βόλτα με το σκύλο του.

Το διαβατήριο ήταν κομμένο σε 22 λωρίδες και έμοιαζε καμένο από τον ήλιο, κάτι που μπορεί να συμβεί αν ήταν πεταμένο σε εξωτερικό χώρο για μέρες ή ακόμη και εβδομάδες.

Η εκπομπή Live News ανέφερε ότι η Γιου Τινγκ έβγαλε το διαβατήριο που έληγε στις 17/01/27 για επαγγελματικό ταξίδι στην Αλβανία, όπου πήγε μαζί με την Ελληνίδα πεθερά της.

Η πεθερά της Γιου Τινγκ σε δηλώσεις στο Live News υποστήριξε ότι η νύφη της ήταν απόμακρη, επειδή ήταν πολυάσχολη και ότι το 90% της επικοινωνίας τους ήταν με δική της πρωτοβουλία και όχι της νύφης της.

Σύμφωνα με την εκπομπή του Mega, η πεθερά κλήθηκε εκτάκτως τον Αύγουστο για νέα κατάθεση στην αστυνομία, με τον γιο της και σύζυγο της αγνοούμενης να υποστηρίζει ότι δεν ρωτήθηκε κάτι καινούργιο.

Τι βρέθηκε στο μέρος που έδωσε στίγμα τελευταία φορά το κινητό της

Η εκπομπή «Ρεπορτάζ Τώρα» του OPEN μαζί με τον σύζυγο της αγνοούμενης γυναίκας πραγματοποίησε οδοιπορικό στο Καρπενήσι και συγκεκριμένα στο χοιροστάσιο, όπου έδωσε στίγμα για τελευταία φορά το κινητό της Γιου Τινγκ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, ο χώρος έμοιαζε εγκαταλελειμμένος, όμως δεν ήταν, καθώς οι κλειδαριές ήταν καινούργιες και φαινόταν ότι κάποιος επισκεπτόταν τον χώρο.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της έρευνας, στα πλάνα διακρίνεται ένα θερμοκήπιο, το οποίο είναι καλυμμένο κατά το ήμισυ. Από το συγκεκριμένο θερμοκήπιο ο σύζυγος της Γιου Τινγκ έκοψε ένα φυτό που έδειξε στην κάμερα και σύμφωνα με όσα ανέφεραν, δεν ήταν κάτι συνηθισμένο, αλλά ένα φυτό που πρέπει να ερευνήσει η αστυνομία.

Δείτε εικόνα:

Το σχετικό ρεπορτάζ: