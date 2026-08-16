Σοβαρή προειδοποίηση για την κατάσταση της ουκρανικής αεράμυνας απηύθυνε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του διαθέτει πλέον ελάχιστα αποθέματα πυραύλων αναχαίτισης, την ώρα που οι ρωσικές βαλλιστικές επιθέσεις εντείνονται.

Σε συνέντευξή του στο CNN, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Ουκρανία διαθέτει σήμερα μόλις ένα μικρό μέρος των αναχαιτιστικών πυραύλων που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει την κλιμακούμενη ρωσική απειλή.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι μόλις το 10% του σημερινού αμερικανικού αποθέματος πυραύλων Patriot θα μπορούσε, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, να είναι αρκετό για την αναχαίτιση όλων των ρωσικών βαλλιστικών επιθέσεων, ενώ ακόμη και το 5% θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά την Ουκρανία να αντιμετωπίσει τον επερχόμενο χειμώνα.

«Δυόμισι φορές λιγότερα αναχαιτιστικά μέσα»

Ο Ζελένσκι περιέγραψε με ιδιαίτερα δραματικούς τόνους την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Φέτος έχουμε δυόμισι φορές λιγότερα αναχαιτιστικά μέσα από ό,τι είχαμε το 2025 και η Ρωσία έχει δύο φορές περισσότερους βαλλιστικούς πυραύλους ανά μήνα από ό,τι είχε πριν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ρωσικές βαλλιστικές επιθέσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες, με το Κίεβο να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που έχουν δεχθεί ιδιαίτερα ισχυρά πλήγματα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε παράλληλα ότι περνά μεγάλο μέρος του χρόνου του σε επαφές με συμμάχους, προσπαθώντας να εξασφαλίσει νέες συμφωνίες για πυρομαχικά και συστήματα αεράμυνας.

Η παγκόσμια έλλειψη Patriot

Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί και η περιορισμένη διαθεσιμότητα πυραύλων για τα συστήματα Patriot, καθώς η ζήτηση έχει αυξηθεί σημαντικά διεθνώς.

Η έλλειψη έχει επιδεινωθεί από τις πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στη Μέση Ανατολή, όπου χρησιμοποιήθηκαν πυραύλοι Patriot για την αντιμετώπιση επιθέσεων με βαλλιστικούς πυραύλους και drones.

Για την Ουκρανία, η κατάσταση είναι ακόμη πιο κρίσιμη, καθώς η χώρα καλείται να αντιμετωπίσει ένα συνεχές κύμα ρωσικών επιθέσεων μεγάλης εμβέλειας.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ο Ιούλιος ήταν ο φονικότερος μήνας για τους Ουκρανούς αμάχους από τον Απρίλιο του 2022, γεγονός που καταδεικνύει την ένταση των επιθέσεων.

Τι απαντά η Ουάσινγκτον

Μετά τις δηλώσεις του Ζελένσκι, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CNN ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει διαφορετικές επιλογές για την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας με την Ουκρανία.

Όπως ανέφερε, η Ουάσινγκτον «διερευνά επί του παρόντος διάφορες πιθανές οδούς για μελλοντική αμυντική βιομηχανική συνεργασία με την Ουκρανία».