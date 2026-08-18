Γιατροί στη Σρι Λάνκα αφαίρεσαν μια πέτρα βάρους 3,1 κιλών από την ουροδόχο κύστη ενός άνδρα, την οποία θεωρούν ως τη μεγαλύτερη του είδους της που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα σε νοσοκομείο στο Τρίνκομαλι, στα ανατολικά της χώρας.

Ο 55χρονος ασθενής είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Ωστόσο, οι γιατροί εντόπισαν πέτρες στην ουροδόχο κύστη του, αφού παρατήρησαν ότι αντιμετώπιζε δυσκολία στην ούρηση.

Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, οι γιατροί αφαίρεσαν την πέτρα της ουροδόχου κύστης – ζύγιζε όσο ένα μωρό και είχε περίπου το μέγεθος ενός αυγού στρουθοκαμήλου.

«Σύμφωνα με τα διαθέσιμα αρχεία, πρόκειται για τη μεγαλύτερη πέτρα στην ουροδόχο κύστη που έχει καταγραφεί και αφαιρεθεί χειρουργικά», δήλωσε ο Δρ Πραχαλάχαν Μπαλακρίσναν, ο οποίος ηγήθηκε της χειρουργικής επέμβασης, στο BBC.

Πρόσθεσε ότι ο ασθενής βρίσκεται σε «πολύ καλή κατάσταση».

Ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο και συνεχίζει να λαμβάνει θεραπεία για τις άλλες παθήσεις του, ανέφεραν οι γιατροί.

Ο Δρ Μπαλακρίσναν πρόσθεσε ότι η πέτρα θα βρισκόταν στην ουροδόχο κύστη του ασθενούς για περίπου πέντε έως δέκα χρόνια.

Οι πέτρες στην ουροδόχο κύστη σχηματίζονται όταν τα άλατα στα ούρα κρυσταλλώνονται και μετατρέπονται σε στερεά κομμάτια.

Συνήθως εμφανίζονται όταν η ουροδόχος κύστη δεν αδειάζει πλήρως.

Doctors remove 3.1kg stone from man's bladder and claim record https://t.co/BlrUEpkF5y — BBC News (World) (@BBCWorld) August 18, 2026

Οι μικρές πέτρες στην ουροδόχο κύστη, μεγέθους κόκκου άμμου, μπορούν να αποβληθούν από μόνες τους. Ωστόσο, οι πέτρες μεγαλύτερες από 1 εκατοστό συχνά εμποδίζουν τη ροή των ούρων και απαιτούν ιατρική παρέμβαση. Μια πέτρα στην ουροδόχο κύστη μεγαλύτερη από 4 εκατοστά θεωρείται γιγαντιαία.

Σύμφωνα με το Guinness World Records, η μεγαλύτερη πέτρα στην ουροδόχο κύστη αφαιρέθηκε από έναν ασθενή στη Βραζιλία το 2003. Ζύγιζε 1,9 kg και είχε μήκος 17,9 cm.

Η πέτρα που αφαιρέθηκε στη Σρι Λάνκα την περασμένη εβδομάδα είχε μήκος περίπου 17 cm.