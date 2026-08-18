Αυξημένα είναι τα περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους, προκαλώντας ανησυχία για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η πρώιμη έκθεση στο αλκοόλ στην υγεία και την ανάπτυξή τους.

Ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Θωμαΐδης, μιλώντας το πρωί της Τρίτης 18 Αυγούστου στην ΕΡΤ σχετικά με το ζήτημα, ανέφερε: «Το αλκοόλ απαγορεύεται στους ανηλίκους, καθώς ο οργανισμός τους δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένος για να αντιμετωπίσει την τοξική επίδραση της αιθυλικής αλκοόλης».

Όπως σημείωσε, παρά την αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου το τελευταίο διάστημα, τα περιστατικά των τελευταίων εβδομάδων δείχνουν ότι οι απαγορεύσεις δεν τηρούνται. Όπως εξήγησε, η επίδραση του αλκοόλ στους ανηλίκους είναι πολύ ισχυρότερη σε σχέση με τους ενήλικες, καθώς ο εγκέφαλος των παιδιών και των εφήβων δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί πλήρως.

Ο καθηγητής υπογράμμισε ότι το πρόβλημα δεν αρχίζει όταν ένας ανήλικος φτάσει στο σημείο της μέθης, αλλά από την ίδια την κατανάλωση αλκοόλ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατανάλωση αλκοόλ σε μικρή ηλικία μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη γνωστική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων, επηρεάζοντας τη μάθηση, την επίδοσή τους, την ικανότητα να θέτουν στόχους και να αναπτύσσουν σχέσεις.

Ιδιαίτερα στάθηκε και στην ελληνική νοοτροπία απέναντι στο αλκοόλ, επισημαίνοντας ότι η κατανάλωση ακόμη και μικρής ποσότητας από ένα παιδί συχνά θεωρείται -λανθασμένα- κάτι ακίνδυνο. «Η επιστήμη προχωρά», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι πλέον υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που καταδεικνύουν τις αρνητικές επιπτώσεις της κατανάλωσης αλκοόλ από μικρή ηλικία.

Επιπλέον, ο Νίκος Θωμαΐδης υπογράμμισε ότι το αλκοόλ είναι μια τοξική και καρκινογόνος ουσία, ενώ η πρώιμη κατανάλωσή του μπορεί να αυξήσει και τον κίνδυνο εμφάνισης εξαρτήσεων.

«Δεν είναι μόνο ότι δεν θα πηγαίνουν καλά στο σχολείο, δεν είναι μονάχα ότι δεν θα μπορέσουν να είναι δημιουργικοί. Αυξάνουν την τάση για εξαρτήσεις», τόνισε ο Νίκος Θωμαΐδης, τονίζοντας ότι τα επιστημονικά δεδομένα είναι πλέον αρκετά ώστε να γίνει κατανοητό πως οι ανήλικοι δεν πρέπει να καταναλώνουν αλκοόλ.