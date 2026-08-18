Η νοτιοκορεατική προεδρία διαβεβαίωσε σήμερα ότι τα ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν στόχο «να γίνει επίθεση» στη Βόρεια Κορέα, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι μειώνει την αμερικανική συμμετοχή επειδή τα γυμνάσια αυτά στέλνουν, σύμφωνα με τον ίδιο, «ένα εντελώς ακατάλληλο και εχθρικό μήνυμα» στην Πιονγκγιάνγκ.

Η Ιαπωνία, από την πλευρά της, επέμεινε στην ανάγκη να διατηρηθεί ένα ενωμένο μέτωπο μεταξύ των συμμάχων, υπογραμμίζοντας ότι η τριμερής συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νότια Κορέα είναι «πρωταρχικής σημασίας για την ειρήνη και τη σταθερότητα της περιοχής».

Την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ αιφνιδίασε τη Σεούλ, χαρακτηρίζοντας αυτά τα γυμνάσια «δαπανηρά» και εκτιμώντας ότι στέλνουν «ένα εντελώς ακατάλληλο και εχθρικό μήνυμα» στη Βόρεια Κορέα. Αυτή η μεταστροφή προστίθεται στο μακρύ κατάλογο με τα «χαστούκια» που έχει καταφέρει ο Τραμπ σε ιστορικούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών από το 2025 που επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Ο θεμελιώδης σκοπός αυτών των γυμνασίων δεν είναι εντούτοις «να αντιμετωπισθεί μια συγκεκριμένη οντότητα ως αντίπαλος, αλλά να διαφυλαχθεί, με ασφάλεια και ειρήνη, η καθημερινή ζωή του πληθυσμού», δήλωσε σήμερα ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος Λι Τζε Μιούνγκ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

Αφότου ανέλαβε την εξουσία το 2025, ο νοτιοκορεάτης ηγέτης, αντίθετα με τον προκάτοχό του, ο οποίος είχε τη φήμη του αδιάλλακτου, πρότεινε συνομιλίες χωρίς όρους με τη Βόρεια Κορέα. Όμως η Πιονγκγιάνγκ δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλέσθηκε και πάλι την «πολύ καλή σχέση» του με τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν για να δικαιολογήσει αυτή τη «σημαντική» μείωση της συμμετοχής των Ηνωμένων Πολιτειών στα επίσημα γυμνάσια, καθώς δεν μπορούσε να τα ματαιώσει επειδή ήταν πολύ αργά.

Στα γυμνάσια αυτά συμμετέχουν κατ’ αρχήν 18.000 νοτιοκορεάτες στρατιωτικοί, καθώς και τμήματα του αμερικανικού αποσπάσματος των 28.500 στρατιωτικών που σταθμεύει στη Νότια Κορέα.

Τα γυμνάσια αυτά, τα οποία άρχισαν χθες, Δευτέρα, πρόκειται να διαρκέσουν 11 ημέρες και να διεξαχθούν υπό το πρίσμα της εμπειρίας που απέκτησαν οι βορειοκορεατικές δυνάμεις πολεμώντας στο πλευρό των Ρώσων στον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας.

Η Σεούλ ανακοίνωσε ότι τα γυμνάσια άρχισαν «όπως προβλεπόταν», λέγοντας ότι ελπίζει πως η προσωπική συνεννόηση ανάμεσα στον Τραμπ και τον Κιμ θα οδηγήσει σ’ έναν «εποικοδομητικό διάλογο», ο οποίος θα ευνοήσει τις διαπραγματεύσεις.

«Τον καταλαβαίνω»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη επιχειρήσει να συνομιλήσει με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, όμως οι συνομιλίες αυτές απέτυχαν το 2019 λόγω διαφωνιών σχετικά με την αποπυρηνικοποίηση -την οποία η Βόρεια Κορέα απορρίπτει κατηγορηματικά– καθώς και σχετικά με την άρση των κυρώσεων σε βάρος της Πιονγκγιάνγκ, η οποία διαθέτει πυρηνικό όπλο και πολλαπλασιάζει τις δοκιμές πυραύλων.

Σήμερα ο αυστραλός υπουργός Άμυνας Ρίτσαρντ Μαρλς, ο οποίος υποδέχθηκε τον ιάπωνα ομόλογό του Σιντζίρο Κοϊζούμι, εξέφρασε τη «μεγάλη ανησυχία» της Καμπέρα σχετικά με το «πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας, καθώς και για το πυραυλικό πρόγραμμά της».

Χθες, Δευτέρα, στο Οβάλ Γραφείο, ένας δημοσιογράφος ρώτησε τον αμερικανό πρόεδρο αν ο Κιμ Γιονγκ Ουν απάντησε ευνοϊκά στην απόφασή του αναφορικά με τη Νότια Κορέα.

«Ναι, το έκανε», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κάνοντας λόγο για μια «πολυ θετική» εξέλιξη, αλλά χωρίς να πει ξεκάθαρα αν συνομίλησε με τον Κιμ.

«Βλέπετε, στην πραγματικότητα κάνω (την περιοχή) πιο σίγουρη. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν μου συμπεριφερόταν ανέκαθεν με μεγάλο σεβασμό», καυχήθηκε. «Τον καταλαβαίνω. Με καταλαβαίνει».

Ως άλλο λόγο που δικαιολογεί τη μείωση του εύρους των γυμνασίων στη Νότια Κορέα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την άρνηση της Σεούλ να βοηθήσει έναντι του Ιράν, εναντίον του οποίου οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν εδώ και σχεδόν έξι μήνες έναν δαπανηρό πόλεμο, που τις έχει κάνει να ανακατανείμουν τα στρατιωτικά μέσα τους στον κόσμο και να αντλήσουν από τα αποθέματα πυρομαχικών.