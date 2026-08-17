Από σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου, επιστρέφουν σταδιακά στα γραφεία τους οι περισσότεροι υπουργοί, μετά τις ολιγοήμερες θερινές διακοπές των προηγούμενων ημερών. Η κυβερνητική δραστηριότητα αρχίζει να ανεβάζει ρυθμούς, με τον φάκελο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης να περνά πλέον στην τελική φάση επεξεργασίας. Στα γραφεία του Μεγάρου Μαξίμου αλλά και του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μικρές ομάδες εργασίας ανταλλάσσουν στοιχεία, προτάσεις και κοστολογήσεις, καθώς το περιθώριο για τις οριστικές αποφάσεις περιορίζεται σε μόλις δέκα ημέρες πλέον.

Η αντίστροφη μέτρηση ολοκληρώνεται ουσιαστικά στις 27 Αυγούστου, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για την καθιερωμένη συνάντησή του με τους παραγωγικούς φορείς. Η επίσκεψη αυτή θα σηματοδοτήσει την επίσημη επανέναρξη της κυβερνητικής δραστηριότητας και θα αποτελέσει την πρόβα πριν από την παρουσία του πρωθυπουργού επισήμως στο βήμα της 90ής ΔΕΘ. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί το οικονομικό «καλάθι» παροχών, μαζί με τις βασικές παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν τους επόμενους μήνες. Οι σχεδιασμοί αυτοί θα συνδέονται, εννοείται, και με τον πολιτικό ορίζοντα των εθνικών εκλογών, οι οποίες τοποθετούνται την άνοιξη του 2027.

Πακέτο κοντά στα 2 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το συνολικό κόστος των μέτρων που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να προσεγγίσει τα 2 δισ. ευρώ. Ένα μέρος του πακέτου θα ενεργοποιηθεί πριν από το τέλος του 2026, ενώ οι περισσότερες παρεμβάσεις θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από τον Ιανουάριο του 2027. Στα μέτρα άμεσης εφαρμογής περιλαμβάνεται, κατά πληροφορίες, μια νέα ενίσχυση για τα καύσιμα, η οποία εξετάζεται να δοθεί τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο. Στο κυβερνητικό επιτελείο επεξεργάζονται και άλλες παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να αποτυπωθούν στο εισόδημα των πολιτών μέσα στο τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς.

Ο κύριος όγκος του πακέτου θα μεταφερθεί, όμως, στο 2027. Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι οι πολίτες θα έχουν μπροστά τους τέσσερις έως πέντε μήνες για να διαπιστώσουν στην καθημερινότητά τους το αποτέλεσμα των μέτρων, πριν από την πιθανή προσφυγή στις κάλπες. Η κυβέρνηση επιδιώκει, επί της ουσίας, να επιστρέψει στην κοινωνία ένα μέρος της θετικής απόδοσης της οικονομίας, διατηρώντας παράλληλα τις παρεμβάσεις εντός των δημοσιονομικών ορίων. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, χωρίς να μένουν εκτός οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες, οι νέοι και τα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης. Το δε πακέτο θα περιλαμβάνει τόσο άμεσες οικονομικές ενισχύσεις όσο και φορολογικές ελαφρύνσεις.

Ο σχεδιασμός έως το 2030

Το νέο στοιχείο της φετινής παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη, πάντως, αναμένεται να είναι η παρουσίαση ενός ευρύτερου κυβερνητικού σχεδίου με ορίζοντα το 2030. Ο πρωθυπουργός φέρεται αποφασισμένος να μην περιοριστεί στα μέτρα της επόμενης χρονιάς, αλλά να περιγράψει τις βασικές κατευθύνσεις που προτίθεται να ακολουθήσει η κυβέρνηση σε βάθος τετραετίας. Με αυτή την επιλογή, το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να εμφανίσει ένα συνεκτικό και κοστολογημένο πρόγραμμα απέναντι στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη. Η κυβερνητική γραμμή θα στηριχθεί στην αντιπαράθεση γύρω από το πραγματικό κόστος των προτάσεων και τη δυνατότητα εφαρμογής τους.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οποίο έχει θεσμοθετηθεί για να ελέγχει την κοστολόγηση των μέτρων που προτείνουν τα κόμματα. Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι ούτε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα ούτε το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ του Νίκου Ανδρουλάκη θα ζητήσουν την αξιολόγηση των προγραμμάτων τους από τη νέα αυτή Αρχή. Τα δύο κόμματα εκτιμάται ότι θα προτιμήσουν να διατηρήσουν ασάφεια γύρω από το κόστος των υποσχέσεών τους, επενδύοντας στην προσδοκία ενός μέρους της κοινωνίας για εύκολες και άμεσες παροχές. Αυτή αναμένεται να αποτελέσει και μία από τις βασικές γραμμές της κυβερνητικής αντιπαράθεσης στη ΔΕΘ.