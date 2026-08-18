Μια νέα αρχή σε καταφύγιο ζώων κάνουν δεκάδες σκυλιά, ράτσας Μπόρντερ Κόλεϊ, που διασώθηκαν από ένα σπίτι στη Φλόριντα, όπου ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες, καλυμμένα με περιττώματα.

Οι Aρχές διέσωσαν συνολικά 36 σκυλιά στις 10 Αυγούστου, κατά την έφοδο στο σπίτι της 62χρονης Πέιτζ Ο’Ντόνελ. Η γυναίκα, η οποία φέρεται να συγκέντρωνε μεγάλο αριθμό ζώων και στο παρελθόν είχε εκτρέψει σκύλους μέσω του «American Kennel Club», συνελήφθη και αντιμετωπίζει 36 κακουργηματικές κατηγορίες για κακοποίηση ζώων, καθώς και 36 πλημμεληματικές κατηγορίες για μη παροχή επαρκούς άσκησης ή αερισμού.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από σειρά καταγγελιών γειτόνων. Οι Αρχές, μάλιστα, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να εντοπίσουν νεκρά ζώα μέσα στο σπίτι.

Οι συνθήκες στο σπίτι ήταν φρικτές. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι αστυνομικοί και οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ζώων χρειάστηκε να φορούν προστατευτικές στολές, καθώς υπήρχαν παντού περιττώματα, ούρα, κουτιά και μπάζα. Το σπίτι ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, με κατεστραμμένα έπιπλα και τμήματα των τοίχων να έχουν καταρρεύσει.

«Υπήρχαν περιττώματα σε κάθε εκατοστό του σπιτιού», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της περιοχής. «Τα σκυλιά ήταν αγνώριστα όταν τα απομάκρυναν από το σπίτι», πρόσθεσε, σύμφωνα με τη New York Post.

Dozens of poop-covered Border Collies rescued from Florida house of horrors get fresh start at animal shelter: 'Signs of joy and healing' https://t.co/dA93BVK1Td pic.twitter.com/aXWVm23sQc — New York Post (@nypost) August 17, 2026

Η οργάνωση Humane Society of the Treasure Coast, που έχει αναλάβει τη φροντίδα των σκύλων, ανέφερε σε ανάρτησή της στο Facebook ότι πλέον «βλέπουμε σημάδια χαράς και ανάρρωσης», συνοδεύοντας την ανακοίνωση με φωτογραφίες των ζώων μετά την περιποίηση και το κούρεμά τους.

«Είμαστε τόσο περήφανοι για το θάρρος τους και απολαμβάνουμε κάθε στιγμή, καθώς τα βλέπουμε να μαθαίνουν ξανά πώς είναι να είναι σκυλιά».