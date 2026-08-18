Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ντόρτμουντ, Γιάννης Κωνσταντέλιας, έδωσε το «παρών» στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ, με σκοπό να αποχαιρετήσει και να πει το τελευταίο του «αντίο» στους συμπαίκτες και τον σύλλογο με τον οποίο έχει περάσει ολόκληρη την ποδοσφαιρική του καριέρα.

Η αλήθεια είναι πως οι συμπαίκτες του τον περίμεναν με τεράστια ανυπομονησία καθώς δεν είχαν την ευκαιρία να τα πουν από κοντά τα τελευταία 24ωρα ενώ το κλίμα δεν θα μπορούσε παρά να είναι ιδιαίτερα συγκινησιακό και φορτισμένο.