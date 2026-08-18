O Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και τη μπάντα του έρχονται στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας για δύο μεγάλες συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν, τη Δευτέρα 21 και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου.

Μαζί του ο Γιάννης Παπατριανταφύλλου στο κοντραμπάσο, ο Κυριάκος Ταπάκης στο λαούτο και στο μπουζούκι, ο Κλέων Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, ο Βασίλης Μπαχαρίδης στα τύμπανα, ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα.

Συντελεστές

Ιουλία Καραπατάκη | τραγούδι

Γιάννης Μάλαμας | τραγούδι

Γιάννης Παπατριανταφύλλου | κοντραμπάσο

Κυριάκος Ταπάκης | λαούτο, μπουζούκι

Κλέων Αντωνίου | ηλεκτρική κιθάρα

Καλογιάννης Βεράνης | βιολί, τρομπέτα, τραγούδι

Βασίλης Μπαχαρίδης | τύμπανα

Στέλιος Φραγκούς | πλήκτρα

Ηχοληψία | Παναγιώτης Ηλιόπουλος – Τίτος Καργιωτάκης

Φωτισμοί | Χρήστος Λαζαρίδης

Υπεύθυνος Σκηνής | Δημήτρης Κατέβας

Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας

Δευτέρα 21 και Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου

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