Όσοι αναζητούν τη γαλλική ατμόσφαιρα χωρίς τα πλήθη του Παρισιού, βρίσκουν στο Μπορντό έναν προορισμό που συνδυάζει όλα όσα αγαπά κανείς στη Γαλλία: εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, κορυφαία κουζίνα, πολιτισμό και φυσικά κρασιά θρύλους.

Μια πόλη που απολαμβάνεται καλύτερα περπατώντας, ανάμεσα σε ιστορικές προσόψεις, ζωντανές πλατείες και ατέλειωτες γαστρονομικές ανακαλύψεις.

Στις όχθες του ποταμού Γκαρόν, στη νοτιοδυτική Γαλλία, η πόλη έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους πιο συναρπαστικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς, προσφέροντας μια πιο χαλαρή και αυθεντική εναλλακτική στο καλοκαιρινό Παρίσι.

Όπως αναφέρει το Conde Nast Traveler, το ιστορικό κέντρο του Μπορντό, γνωστό ως «Λιμάνι της Σελήνης», έχει αναγνωριστεί από την UNESCO για την εξαιρετική αρχιτεκτονική και πολεοδομική του αξία.

Οι φαρδιές λεωφόροι, οι κομψές προσόψεις του 18ου αιώνα και οι μεγάλες πλατείες δημιουργούν ένα σκηνικό που θυμίζει υπαίθριο μουσείο. Δεν είναι τυχαίο ότι η πόλη διαθέτει εκατοντάδες διατηρητέα κτίρια και μνημεία, τα περισσότερα από τα οποία ανακαλύπτονται ιδανικά με τα πόδια.

Η περιπλάνηση ξεκινά από το επιβλητικό Grand Théâtre, ένα από τα σημαντικότερα νεοκλασικά θέατρα της Ευρώπης, και συνεχίζεται στην καρδιά της παλιάς πόλης, όπου δεσπόζει ο γοτθικός πύργος Pey-Berland.

Χτισμένος τον 15ο αιώνα ως ανεξάρτητο καμπαναριό του Καθεδρικού Ναού Saint-André, προσφέρει πανοραμική θέα στις κεραμοσκεπές και στα νερά του ποταμού.

Λίγο πιο πέρα, η Βασιλική Saint-Seurin αφηγείται ένα διαφορετικό κεφάλαιο της ιστορίας της πόλης. Με ρίζες που φτάνουν στον Μεσαίωνα και σημαντικά ρωμανικά στοιχεία, αποτελεί μέρος της διαδρομής των προσκυνητών προς το Σαντιάγο ντε Κομποστέλα και συγκαταλέγεται στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Φυσικά, κανένα ταξίδι στο Μπορντό δεν είναι ολοκληρωμένο χωρίς μια βουτιά στον κόσμο του κρασιού. Η περιοχή παράγει μερικές από τις πιο φημισμένες ετικέτες στον κόσμο, ενώ σε μικρή απόσταση από την πόλη απλώνονται αμπελώνες, ιστορικά châteaux και οινοποιεία που προσφέρουν γευσιγνωσίες υψηλού επιπέδου. Οι διαδρομές κατά μήκος των εκβολών της Ζιρόντ οδηγούν σε μερικά από τα πιο εμβληματικά οινικά τοπία της Γαλλίας.