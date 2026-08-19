Στη σύλληψη ενός Ουκρανού στην Κροατία, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στη δολιοφθορά των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream το 2022, προχώρησαν οι γερμανικές αρχές. Η ομοσπονδιακή εισαγγελία της Γερμανίας ανακοίνωσε σήμερα τη σύλληψη του υπόπτου, στο πλαίσιο της έρευνας για την επίθεση στους ρωσικούς αγωγούς.

«Ο Βλαντίμιρ Ζ. συνελήφθη στην παράκτια πόλη Πούλα της Κροατίας από την τοπική αστυνομία βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και θα εκδοθεί στη Γερμανία», αναφέρουν οι τοπικές Αρχές.

Τον Ιούλιο η γερμανική ομοσπονδιακή εισαγγελία είχε απαγγείλει κατηγορίες εις βάρος ενός άλλου Ουκρανού, του πρώην αξιωματικού του στρατού Σέρχιι Κ. για την εμπλοκή του στη δολιοφθορά του αγωγού, κατηγορώντας τον ότι ενήργησε για λογαριασμό ουκρανικών κρατικών οντοτήτων.

Το Κίεβο επιμένει ότι δεν οργάνωσε τη δολιοφθορά, αλλά δεν έχει κρύψει την ικανοποίησή του για τις ζημιές που υπέστησαν οι αγωγοί, κρίνοντας νόμιμη οποιαδήποτε επίθεση μπορεί να περιορίσει την ικανότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας.

Στη σημερινή της ανακοίνωση η εισαγγελία ανέφερε ότι «ο Βλαντίμιρ Ζ., επαγγελματίας δύτης, ανήκε στην ομάδα με επικεφαλής τον Σέρχιι Κ. η οποία τοποθέτησε εκρηκτικά στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 κοντά στο δανέζικο νησί Μπόρνχολμ».

Η ομάδα αυτή χρησιμοποίησε ένα ιστιοφόρο από την πόλη Ροστόκ, στη βόρεια Γερμανία, το οποίο είχαν νοικιάσει συνεργοί της από γερμανική εταιρεία χρησιμοποιώντας πλαστή ταυτότητα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.