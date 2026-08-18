Άγριο έγκλημα με θύμα έναν 20χρονο Πορτογάλο τουρίστα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Εξαμίλι, κοντά στους Αγίους Σαράντα της Αλβανίας, με τις Αρχές να διερευνούν πλέον όχι μόνο τις συνθήκες της δολοφονίας αλλά και την προσπάθεια διαφυγής του βασικού υπόπτου.

Ο 29χρονος Σοκράτ Βάτα, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος για τη θανατηφόρα επίθεση, εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα σε ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο σημείο: κρυμμένος μέσα στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου, πίσω από αποσκευές.

Στο όχημα βρίσκονταν ένας 38χρονος Τούρκος και μία 31χρονη Τουρκάλα, οι οποίοι φέρονται να είπαν στους αστυνομικούς ότι γνώριζαν τον 29χρονο και ότι τον πλήρωναν για να τους παρέχει υπηρεσίες προσωπικής ασφάλειας.

Οι αλβανικές Αρχές εξετάζουν πλέον τι ακριβώς γνώριζαν για το έγκλημα και υπό ποιες συνθήκες ο καταζητούμενος βρέθηκε κρυμμένος στο αυτοκίνητό τους.

Ο καβγάς που κατέληξε σε δολοφονία

Το αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε περίπου στις 02:30 τα ξημερώματα, σε γνωστό τουριστικό συγκρότημα του Εξαμιλίου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες και τις μαρτυρίες που επικαλείται το Top Channel, είχε προηγηθεί ένταση στο νυχτερινό κέντρο του συγκροτήματος, η οποία φέρεται να σχετιζόταν με περιστατικό γύρω από μια νεαρή γυναίκα.

Η λογομαχία εξελίχθηκε γρήγορα σε βίαιη σύγκρουση. Φίλοι του 20χρονου φέρονται να κατέθεσαν ότι ο νεαρός προσπάθησε να παρέμβει για να σταματήσει τον καβγά. Τότε δέχθηκε επίθεση και χτυπήματα με μαχαίρι. Ο Πορτογάλος τουρίστας τραυματίστηκε σοβαρά, μεταξύ άλλων στην πλάτη και στον θώρακα, με τα τραύματα να αποδεικνύονται θανατηφόρα.

Το σώμα του έμεινε για ώρες στην παραλία

Μετά την επίθεση, ο βαριά τραυματισμένος νεαρός βγήκε από τον εσωτερικό χώρο του καταστήματος και κατέληξε στην περιοχή της παραλίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν αλβανικά μέσα, παρέμεινε εκεί για περίπου τρεις ώρες μέχρι να εντοπιστεί, μία πτυχή της υπόθεσης που βρίσκεται επίσης υπό διερεύνηση.

Οι Αρχές επιχειρούν να εξακριβώσουν τι συνέβη στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, ποιοι βρίσκονταν στο σημείο και εάν υπήρχε δυνατότητα να του παρασχεθεί νωρίτερα βοήθεια.

Η καταδίωξη και ο ύποπτος στο πορτμπαγκάζ

Μετά το αιματηρό περιστατικό, ο 29χρονος φέρεται να απομακρύνθηκε από το Εξαμίλι. Η αλβανική Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και δημιούργησε σημεία ελέγχου σε βασικούς οδικούς άξονες, αναζητώντας τον. Περίπου πέντε ώρες μετά το έγκλημα, αστυνομικοί των δυνάμεων «Shqiponja» και επιχειρησιακές μονάδες εντόπισαν στο Λεβάν του Φιέρ το αυτοκίνητο με το οποίο φέρεται να επιχειρούσε να διαφύγει.

Όταν οι αστυνομικοί έλεγξαν το όχημα, ο 29χρονος δεν καθόταν σε κάποια από τις θέσεις. Τον βρήκαν κρυμμένο στο πορτμπαγκάζ, πίσω από τις αποσκευές, ενώ στη θέση του οδηγού βρισκόταν η 31χρονη Τουρκάλα και στη θέση του συνοδηγού ο 38χρονος Τούρκος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ερευνητές έχουν οι εξηγήσεις που έδωσαν. Κατέθεσαν παρουσία μεταφραστών, ότι ήταν τακτικοί πελάτες του τουριστικού συγκροτήματος και είχαν αναπτύξει φιλική σχέση με τον Σοκράτ Βάτα. Φέρονται επίσης να υποστήριξαν ότι τον πλήρωναν ως σωματοφύλακα και προσωπικό συνοδό κατά την παραμονή τους στην περιοχή.

Οι ίδιοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στη δολοφονία και υποστήριξαν ότι η σχέση τους με τον 29χρονο ήταν προσωπική και επαγγελματική.

Οι ισχυρισμοί τους εξετάζονται από τις Αρχές, οι οποίες επιχειρούν να διαπιστώσουν για ποιον λόγο ο βασικός ύποπτος για ένα φονικό βρισκόταν κρυμμένος στο πορτμπαγκάζ του οχήματός τους λίγες ώρες μετά το περιστατικό.

Levan, Fier/Kapet dhe vihet në pranga, pas 5 orësh nga vrasja, autori i dyshuar i vrasjes së 20-vjeçarit, në Ksamil https://t.co/feFjaY6Qdr pic.twitter.com/uWnLcwC9lY — Policia e Shtetit (@PoliciaeShtetit) August 18, 2026

Στην έρευνα και αστυνομικός

Η υπόθεση έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς στο πλαίσιο των ερευνών τέθηκε υπό κράτηση και ένας 24χρονος αστυνομικός. Πρόκειται, σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα, για τον Μοϊσίντ Ματουσχάι, ο οποίος υπηρετεί στη Διεύθυνση Τοπικής Αστυνομίας Συνόρων Αργυροκάστρου.

Οι ερευνητές εξετάζουν εάν και με ποιον τρόπο ενδέχεται να βοήθησε τον 29χρονο να απομακρυνθεί από την περιοχή μετά το έγκλημα. Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν ακόμη ένα πρόσωπο που φέρεται να βρισκόταν στο σημείο του αιματηρού επεισοδίου και στη συνέχεια να κατευθύνθηκε προς τα Τίρανα.

Δεκάδες άτομα πέρασαν από την Αστυνομία

Η επιχείρηση των αλβανικών Αρχών ήταν ευρείας κλίμακας. Σύμφωνα με το Top Channel, 42 άνθρωποι προσήχθησαν από την Αστυνομία των Αγίων Σαράντα, προκειμένου να εξεταστούν για όσα γνώριζαν σχετικά με τη συμπλοκή και τη δολοφονία.

Οι ερευνητές επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν μέσα και έξω από το νυχτερινό κέντρο, να εξακριβώσουν πόσα άτομα συμμετείχαν στην επίθεση και να αποσαφηνίσουν τον ρόλο κάθε προσώπου που εμφανίζεται στην υπόθεση. Παράλληλα εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκε η απομάκρυνση του 29χρονου από το Εξαμίλι και πώς κατέληξε να ταξιδεύει κρυμμένος ανάμεσα στις αποσκευές ενός αυτοκινήτου.

Μια βραδιά διασκέδασης σε έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της αλβανικής Ριβιέρας κατέληξε έτσι σε δολοφονία ενός 20χρονου επισκέπτη και σε μία έρευνα με πολλούς εμπλεκομένους, η οποία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.