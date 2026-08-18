Ο 54χρονος Gregory Lawless ξύπνησε βλέποντας μια λάμψη από την πόρτα του δωματίου του και, πίσω από αυτήν, ένα κλιματιστικό τυλιγμένο στις φλόγες στην κορυφή της σκάλας. Ο γενναίος πατέρας, από το Μίλτον Κέινς, ανέλαβε αμέσως δράση, σέρνοντας το φλεγόμενο μηχάνημα κάτω από τη σκάλα προς το πάρκινγκ του σπιτιού του, γύρω στις 02:50 το πρωί της 16ης Αυγούστου.



Καθώς ο ίδιος φώναζε «φωτιά», μικρές σπίθες φαίνονταν στο έδαφος ενώ έσερνε τη μονάδα μακριά από το σπίτι του, η οποία αργότερα τυλίχθηκε στις φλόγες. Μόλις λίγα δευτερόλεπτα αφότου έφτασε στο λάστιχο για να σβήσει τις φλόγες, η μονάδα εξερράγη, προκαλώντας σοκ στη 46χρονη σύζυγό του Ainsley και τον δεκάχρονο γιο τους, Jamison.



Ο πατέρας γνώριζε «ενστικτωδώς» ότι επρόκειτο για φωτιά, ενώ η λαβή άρχισε να σπάει καθώς έσερνε το φλεγόμενο μηχάνημα μέσα από το σπίτι τους. Για τη γενναιότητά του, ο κ. Lawless δήλωσε ότι έκανε αυτό που «θα έκανε κάθε γονιός ή σύντροφος» για να κρατήσει τους αγαπημένους του ασφαλείς.



«Είδα τη λάμψη μιας φλόγας και άκουσα ένα ηχητικό σήμα από τη μονάδα, και απλά έτρεξα όσο πιο γρήγορα μπορούσα για να βγάλω τη μονάδα έξω από το σπίτι», δήλωσε. «Δεν μπορούσα να πιστέψω τον χρόνο, ότι εξερράγη λίγες στιγμές αφού την έβγαλα στο πάρκινγκ. Είμαι απλά πολύ ευγνώμων που είμαστε όλοι ασφαλείς».

«Από θαύμα δεν κάηκε τίποτα»

Εντωμεταξύ, η σύντροφός του Ainsley, η οποία είναι επίσης καλλιτέχνης microblading, δήλωσε ότι ήταν «θαύμα» που κανείς δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό και υπήρξαν μόνο ζημιές από αιθάλη. Η πυροσβεστική την ενημέρωσε επίσης ότι εάν ο συμπιεστής είχε εκραγεί μέσα στο σπίτι, θα είχαν «χάσει τον πάνω όροφο του σπιτιού».



Η μητέρα εξήγησε επίσης ότι η οικογένεια είχε αγοράσει τη μονάδα κλιματισμού από μια «επώνυμη εταιρεία» για «μερικές εκατοντάδες λίρες» πριν από περίπου πέντε χρόνια. Δεν επιθύμησε να αποκαλύψει το όνομα της εταιρείας. «Ξύπνησα από τον Gregory που φώναζε φωτιά και έτρεχε στον διάδρομο», δήλωσε, ενώ πρόσθεσε ότι χρειάστηκαν μόλις «μερικά λεπτά» για να εκραγεί.



«Από απόλυτο θαύμα δεν κάηκε τίποτα», είπε. «Υπάρχει λίγη αιθάλη στους τοίχους, οπότε θα πρέπει να ξαναβάψουμε, αλλά αυτό δεν είναι τίποτα. Όταν έκανε πολύ ζέστη, είχαμε τον γιο μας σε ένα φουσκωτό κρεβάτι μαζί μας και τη μονάδα κλιματισμού δίπλα στο παράθυρο. Αν είχε συμβεί αυτό το προηγούμενο βράδυ, δεν θα μπορούσαμε να τη βγάλουμε έξω, οπότε ποιος ξέρει τι θα είχε συμβεί».



Πρόσθεσε ότι βρίσκονται σε επικοινωνία με τον προμηθευτή του κλιματιστικού σχετικά με το συμβάν, σύμφωνα με την Daily Mail.



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