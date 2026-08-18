Ένα θερμό επεισόδιο με άνοδο της θερμοκρασίας, θα επηρρεάσει τον καιρό το επόμενο διάστημα, που θα κινηθεί από 4 έως και 6 βαθμούς Κελσίου πάνω από τις συνήθεις κλιματικές τιμές της εποχής αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το δεύτερο μισό της εβδομάδας, με το θερμότερο διάστημα να εντοπίζεται μεταξύ 23 και 26 Αυγούστου.

Σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, τα προγνωστικά στοιχεία των συστημάτων ECMWF ENS και GEFS επιβεβαιώνουν τη σταδιακή άνοδο του υδραργύρου, αν και διατηρούν ορισμένες διαφοροποιήσεις ως προς την τελική ένταση και την έκταση της θερμής εισβολής.

Η διακύμανση του υδραργύρου στις μεγάλες πόλεις

Στην Αθήνα, η μέγιστη θερμοκρασία, από τους 32 με 33 βαθμούς στις 18 Αυγούστου, ανεβαίνει σταδιακά και πλησιάζει τους 38 βαθμούς κατά την περίοδο 24 με 26 Αυγούστου, ενώ τα πιο θερμά σενάρια δείχνουν προσέγγιση των 39 με 40 βαθμών. Στη Θεσσαλονίκη, οι μέγιστες τιμές από τους 32 με 33 βαθμούς θα φτάσουν στους 36 με 37 βαθμούς, με τις ελάχιστες τιμές να σημειώνουν άνοδο προς τους 26 βαθμούς.

Στη Λάρισα, λόγω των ηπειρωτικών χαρακτηριστικών της περιοχής, η άνοδος υπολογίζεται περισσότερο έντονη. Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να κινηθεί κοντά στους 37 με 38 βαθμούς, ενώ ορισμένα υπολογιστικά μοντέλα παρουσιάζουν ένα θερμότερο σενάριο με τιμές που αγγίζουν τους 40 με 41 βαθμούς. Στην Πάτρα, οι εκτιμήσεις τοποθετούν την κορύφωση γύρω στους 37 βαθμούς, με εναλλακτικούς υπολογισμούς να πλησιάζουν κατά περιόδους τους 40 βαθμούς.

Οι υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες και τα σενάρια καύσωνα

Παράλληλα με τις μεσημεριανές μέγιστες, ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν οι νυχτερινές ελάχιστες θερμοκρασίες. Στην Αθήνα και την Πάτρα οι τιμές κατά τη διάρκεια της νύχτας ενδέχεται να διαμορφωθούν κοντά στους 28 με 29 βαθμούς κατά την κορύφωση του φαινομένου. Η διατήρηση υψηλών θερμοκρασιών κατά τις νυχτερινές ώρες εμποδίζει την ουσιαστική υποχώρηση της θερμικής επιβάρυνσης, καθιστώντας τις συνθήκες πιο αποπνικτικές.

Όσον αφορά τον επίσημο χαρακτηρισμό του φαινομένου ως καύσωνα, τα διαθέσιμα στοιχεία επιβάλλουν συγκράτηση. Αν και η τάση ανόδου είναι σαφής, παραμένει η αβεβαιότητα για το αν οι τιμές των 40 βαθμών και άνω θα αποκτήσουν μεγάλη διάρκεια και γεωγραφική έκταση.

Το σύστημα GEFS εμφανίζεται γενικά θερμότερο από το ECMWF ENS, το οποίο διατηρεί ένα ηπιότερο σενάριο. Μετά τις 24 και 25 Αυγούστου η διασπορά των προγνωστικών μελών αυξάνεται, γεγονός που ανεβάζει τον βαθμό αβεβαιότητας. Η οριστική αξιολόγηση θα εξαρτηθεί από το αν τα θερμά σενάρια θα διατηρηθούν ή θα ενισχυθούν στις επόμενες ανανεώσεις των μοντέλων.