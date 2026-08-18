Ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου βρίσκονται στην Τήνο μαζί με τη μικρή τους κόρη, καταγράφοντας στιγμές από τις καλοκαιρινές διακοπές τους στο νησί.

Οι δυο τους άφησαν για λίγο πίσω τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και ταξίδεψαν στις Κυκλάδες, επιλέγοντας την Τήνο για ένα μέρος των καλοκαιρινών τους ημερών. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσαν, πρωταγωνιστούν οι οικογενειακές βόλτες και οι ώρες που περνούν όλοι μαζί.

Η μικρή κόρη του ζευγαριού εμφανίζεται σε αρκετά από τα στιγμιότυπα, ενώ οι εικόνες καταγράφουν διαφορετικές πλευρές της παραμονής τους στο νησί, από τις εξορμήσεις τους μέχρι τις στιγμές που περνούν μακριά από τα βλέμματα της καθημερινότητας.

Οι διακοπές της οικογένειας στην Τήνο

Η Σιμώνη Χριστοδούλου και ο Αντρέας Γεωργίου έχουν επιλέξει να μοιραστούν με τους διαδικτυακούς τους φίλους μέρος από την οικογενειακή τους καθημερινότητα, χωρίς να αποκαλύπτουν περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα των διακοπών τους.

Το φωτογραφικό υλικό από την Τήνο περιλαμβάνει στιγμές από τις βόλτες της οικογένειας και το καλοκαιρινό τοπίο του νησιού, με την κόρη τους να βρίσκεται μαζί τους στις περισσότερες από αυτές.