Ο Τόμας Γουόκαπ κατήγγειλε μονομερώς το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό ζητώντας να μείνει ελεύθερος και θα απευθυνθεί στο BAT, το ανεξάρτητο δικαστήριο της FIBA, για να πετύχει αυτό που θέλει.

Το γυαλί στις σχέσεις των δύο πλευρών έχει ραγίσει και δεν ξανακολλάει, με τον Τεξανό γκαρντ να προχωράει σε μονομερή καταγγελία του συμβολαίου του και να ζητάει να μείνει ελεύθερος, έχοντας συμφωνήσει σε όλα με τη Ντουμπάι που του προσφέρει συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές ύψους 3 εκατ. ευρώ.

Οι «ερυθρόλευκοι», από την άλλη πλευρά, δεν θέλουν να τον χάσουν καθώς είναι βασικό μέλος της ομάδας εδώ και μια πενταετία, ζητάνε το ποσό των 3 εκατ. ευρώ από τη Ντουμπάι για να τον παραχωρήσουν και τον περιμένουν την Πέμπτη (20/8) στην πρώτη συγκέντρωση ενόψει της νέας σεζόν, προειδοποιώντας πως θα κινηθούν νομικά αν ο παίκτης δεν εμφανιστεί.

Ο Γουόκαπ είναι αποφασισμένος να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό και για να το πετύχει αυτό θα απευθυνθεί στο BAT (Basketball Atbitral Tribunal), το ανεξάρτητο δικαστήριο της FIBA με έδρα τη Γενεύη, το οποίο υφίσταται για να δίνει μια γρήγορη, οικονομική και δίκαιη επίλυση οικονομικών διαφορών ανάμεσα σε παίκτες, προπονητές, αθλητικούς μάνατζερ και ομάδες.

Το ΒΑΤ έχει παρέμβει σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν ορίζοντας το ποσό που θα λάμβανε η κάθε ομάδα με βάση τα συμβόλαια των παικτών που ήθελαν να φύγουν και δεν είχαν buy out σε αυτά. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Γουόκαπ παίρνει ένα εκατ. ευρώ ετησίως από τον Ολυμπιακό, ο οποίος ζητάει τρία από τη Ντουμπάι για να τον πουλήσει.