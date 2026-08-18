Έντονη ανησυχία επικρατεί στη Βόρεια Μακεδονία εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των υγειονομικών αρχών της χώρας, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 35 επιβεβαιωμένα κρούσματα, ενώ τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Το κύριο μέτωπο της επιδημίας εντοπίζεται στην περιοχή των Σκοπίων, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση νοσούντων. Στην πλειονότητά τους οι ασθενείς είναι ηλικίας άνω των 60 ετών. Αρκετοί από αυτούς παρουσίασαν τη σοβαρή νευροδιηθητική μορφή της νόσου, εμφανίζοντας επιπλοκές όπως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα, γεγονός που κρατά σε επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές.



Αρκετοί νοσηλεύονται στην Πανεπιστημιακή Κλινική Λοιμωδών Νοσημάτων των Σκοπίων, ενώ ορισμένοι χρειάστηκε να εισαχθούν σε μονάδες εντατικής θεραπείας.



Λόγω της έξαρσης, οι αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση επιδημίας σε αρκετούς δήμους των Σκοπίων, ενισχύοντας τα προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών και την επιδημιολογική επιτήρηση.



Η αύξηση των περιστατικών υπήρξε ιδιαίτερα ταχεία. Στα τέλη Ιουλίου είχαν καταγραφεί μόλις οκτώ κρούσματα, όμως μέσα σε λίγες εβδομάδες ο αριθμός τους εκτοξεύθηκε στα 35, καθιστώντας το φετινό ξέσπασμα ένα από τα σοβαρότερα που έχει αντιμετωπίσει η χώρα από τότε που καταγράφηκε για πρώτη φορά ο ιός, το 2011.



Οι υγειονομικές αρχές της Βόρειας Μακεδονίας καλούν τους πολίτες να χρησιμοποιούν εντομοαπωθητικά, να αποφεύγουν την έκθεση σε εξωτερικούς χώρους τις βραδινές ώρες και να απομακρύνουν στάσιμα νερά από αυλές και μπαλκόνια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.