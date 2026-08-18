Σοκ προκάλεσε περιστατικό στο πάρκο Ρίτσμοντ στο Λονδίνο, όταν ελάφι επιτέθηκε και τραυμάτισε έναν 60χρονο άνδρα την ώρα που έκανε πικνίκ. Το ζώο πλησίασε την παρέα αναζητώντας τροφή, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τον άνδρα, ευτυχώς χωρίς να απειληθεί η ζωή του.



Μετά την επίθεση, υπάλληλος προστασίας της άγριας ζωής πυροβόλησε και θανάτωσε το ελάφι. Η διαχειρίστρια εταιρεία Royal Parks ανέφερε στο Instagram πως «δυστυχώς, η συμπεριφορά του ελαφιού οδήγησε στην αναγκαστική ευθανασία του, καθώς κρίθηκε ότι αποτελούσε κίνδυνο για τους επισκέπτες».



«Υποψιαζόμαστε ότι το συγκεκριμένο ελάφι μπορεί να είχε μάθει να συσχετίζει τους επισκέπτες με τροφή. Εάν οι επισκέπτες ακολουθούν τις συμβουλές μας και δεν ταΐζουν ούτε παρεμβαίνουν στα ελάφια, είναι εξαιρετικά απίθανο να επιδείξουν αυτού του είδους τη συμπεριφορά», αναφέρει επίσης η ανακοίνωση της Royal Parks..

Όπως υπογραμμίζουν οι αρχές, τα ελάφια στο Ρίτσμοντ και το γειτονικό πάρκο Μπούσι είναι άγρια ζώα. Όταν οι άνθρωποι τα ταΐζουν, τα ζώα χάνουν τη φυσική τους συστολή και διεκδικούν τροφή, προκαλώντας επικίνδυνες καταστάσεις.

Η Royal Parks καλεί τους επισκέπτες να κρατούν απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων, να μην αγγίζουν τα ζώα και, αν εκείνα πλησιάσουν, να κρύβουν τα τρόφιμά τους και να απομακρύνονται. Δείτε την ανακοίνωση της εταιρίας: