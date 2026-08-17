Σε μια απροκάλυπτη και επικίνδυνη προβοκάτσια προχώρησε η εφημερίδα Χουριέτ, δημοσιεύοντας έναν αδιανόητο χάρτη που επιχειρεί να εξαφανίσει την ελληνική κυριαρχία και να υφαρπάξει το μεγαλύτερο τμήμα του Αιγαίου Πελάγους.

Στο εν λόγω γραφικό, η τουρκική ημισέληνος εκτείνεται καταλαμβάνοντας σχεδόν ολόκληρη τη θαλάσσια έκταση και τα ελληνικά νησιά, αφήνοντας στην ελληνική πλευρά μόνο την Εύβοια και τις Σποράδες. Πρόκειται για μια απροκάλυπτη αμφισβήτηση των εθνικών μας εδαφών, η οποία έρχεται να προστεθεί στο κλίμα των τουρκικών διεκδικήσεων.

Το πρόσχημα των θαλάσσιων πάρκων και οι αναφορές στον ελληνικό Τύπο

Η νέα αυτή επικοινωνιακή επίθεση εκδηλώνεται με αφορμή τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε στην Αθήνα η παράνομη ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων από την Άγκυρα σε περιοχές που εκτείνονται εκτός της δικαιοδοσίας της.

Το τουρκικό δημοσίευμα επιχειρεί να παρουσιάσει την ελληνική ανησυχία ως «πανικό», αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Η ανακήρυξη εθνικών θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο απασχολεί την Ελλάδα. Η απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει δύο περιοχές στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ως «εθνικά θαλάσσια πάρκα» προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στην Ελλάδα. Ο ελληνικός Τύπος εκτιμά ότι η κίνηση της Άγκυρας αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη συζήτηση για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες».

Συνεχίζοντας την τακτική της αντιστροφής της πραγματικότητας, η εφημερίδα προσθέτει:

«Ο ελληνικός Τύπος υποστηρίζει ότι η Τουρκία επιδιώκει τρεις στόχους, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει την ανάγκη η Αθήνα να συνεργαστεί με την Άγκυρα. Η απόφαση της Τουρκίας να χαρακτηρίσει δύο περιοχές στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ως «εθνικά θαλάσσια πάρκα» προκάλεσε ευρεία συζήτηση στην Ελλάδα. Οι αποφάσεις, που φέρουν την υπογραφή του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Τουρκικής Δημοκρατίας, ενώ τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης εξετάζουν την κίνηση της Άγκυρας υπό το πρίσμα των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».

Ο ύποπτος ρόλος του τουρκικού μέσου και το σκοτεινό παρελθόν των Ιμίων

Η στάση της συγκεκριμένης εφημερίδας δεν αποτελεί κεραυνό εν αίθρια, καθώς πρόκειται για ένα αμιγώς φιλοκυβερνητικό μέσο ενημέρωσης, του οποίου η δημοσιογραφική γραμμή ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις επιλογές και την αναθεωρητική ατζέντα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ιστορικά, το συγκεκριμένο μέσο έχει διαδραματίσει σκοτεινό και προβοκατόρικο ρόλο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ήταν Σάββατο 27 Ιανουαρίου 1996, όταν ο δημοσιογράφος της εφημερίδας στη Σμύρνη, Τζεσούρ Σερτ, μαζί με εικονολήπτη του σταθμού Canal D, αποβιβάστηκαν αυθαίρετα στα Ίμια και υπέστειλαν την ελληνική σημαία για να υποστείλουν το εθνικό μας σύμβολο, πυροδοτώντας τη δραματική κρίση που ακολούθησε.

Η σημερινή δημοσίευση του χάρτη επιβεβαιώνει ότι η ίδια τακτική των τεχνητών εντάσεων και των επικοινωνιακών χτυπημάτων παραμένει ενεργή.