Το καθεστώς του Ιράν προχώρησε στην εκτέλεση του Σαχράμ Σαντέγκι, ο οποίος καταδικάστηκε διότι παρέσυρε σκοπίμως με το αυτοκίνητό του ομάδα αστυνομικών στην πόλη Καράτζ τον Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, τραυματίζοντας επτά από αυτούς, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το Επαναστατικό Δικαστήριο του Καράτζ του επέβαλε τη θανατική ποινή και τη δήμευση της περιουσίας του για «επιχειρησιακή δράση υπέρ του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών και εχθρικών οργανώσεων» σύμφωνα με τον ιρανικό αντιτρομοκρατικό νόμο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την καταδικαστική απόφαση που εκτελέστηκε σήμερα το πρωί.