Για την απόκτηση του Άντονι Μουσάμπα, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030 με τη Φενέρμπαχτσε, ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Τουρκία.

Την ώρα που οπαδοί του «δικεφάλου του βορρά» έχουν κάνει κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ και ζητούν να συναντηθούν με τον Ιβάν Σαββίδη λόγω της επικείμενης πώλησης του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Ντόρτμουντ, κυκλοφορεί νέο μεταγραφικό σενάριο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος Φερουντούν Νιγκντελιόγλου, οι «ασπρόμαυροι» ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Μουσάμπα της Φενέρμπαχτσε, η οποία τον απέκτησε το περσινό καλοκαίρι.

Η Φενέρ είχε δώσει 5 εκατ. ευρώ στη Σαμσουνσπόρ για τον 25χρονο Ολλανδοκογκολέζο αριστερό εξτρέμ που υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030 και στην πρώτη του σεζόν στην ομάδα μέτρησε 45 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογιμό 8 γκολ και 10 ασίστ.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο, είναι δεδομένο όμως ότι θα γίνουν μεταγραφές τις επόμενες μέρες, ειδικά από τη στιγμή που ο Κωνσταντέλιας θα πωληθεί για ένα ποσό που φτάνει στα 30 εκατ. ευρώ.