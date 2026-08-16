Στην Κρήτη, για τις καλοκαιρινές της διακοπές, βρίσκεται η Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία σήμερα επισκέφθηκε τα Μάταλα και μάλιστα έκανε και ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Υπουργός Τουρισμού φωτογραφήθηκε μπροστά από τις σπηλιές και αναφέρθηκε στην ιστορία των Ματάλων…

«Τα Μάταλα είναι ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και αναγνωρίσιμα σημεία της Νότιας Κρήτης.

Ένας τόπος που οι περισσότεροι γνωρίζουν μέσα από την ιστορία των χίπις, των ανθρώπων που τη δεκαετία του ’60 και του ’70 βρήκαν εδώ έναν προορισμό ελευθερίας, μουσικής και διαφορετικού τρόπου ζωής.

Όμως η ιστορία των Ματάλων ξεκινά πολύ πιο πίσω. Η περιοχή συνδέεται με την αρχαία Φαιστό και με τη μεγάλη ιστορική διαδρομή της νότιας Κρήτης, από τη μινωική εποχή μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους. Οι χαρακτηριστικές σπηλιές στον βράχο, η θάλασσα και το τοπίο κουβαλούν μνήμες πολλών διαφορετικών εποχών.

Ίσως αυτό είναι που κάνει τα Μάταλα τόσο ξεχωριστά. Στο ίδιο σημείο συναντώνται η αρχαία Κρήτη, η σύγχρονη ιστορία, η ελευθερία και η απλότητα του κρητικού τοπίου.

Το Υπουργείο Τουρισμού στηρίζει το Δήμο Φαιστού στην ανάδειξη του τόπου. Μεταξύ των δράσεων εξωστρέφειας το “Matala Beach Festival” διοργανώνεται από το Δήμο Φαιστού κάθε Ιούνιο και προσφέρεται δωρεάν σε όποιον επιθυμεί να το παρακολουθήσει», έγραψε η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Η ανάρτηση της Όλγας Κεφαλογιάννη