Η δήλωση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι η Αίγυπτος θα μπορούσε να ενταχθεί στη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας που υπέγραψαν πρόσφατα η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, χαρακτηρίζοντας «πιθανή» την προσχώρηση του Καιρου και τονίζοντας ότι η συμφωνία παραμένει ανοιχτή σε νέα μέλη, έρχεται σε συνέχεια της προσπάθειας που κάνει ο πρόεδρος της Τουρκίας να βελτιώσει τις σχέσεις του με τον Αλ Σίσι.

Η Αίγυπτος δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία της Μέκκας, παρά το γεγονός ότι συνεργάζεται στενά και με τις τρεις χώρες, στο πλαίσιο ενός άτυπου σχήματος τεσσάρων χωρών.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελατί, δήλωσε πρόσφατα ότι το Κάιρο μελετά το σύμφωνο «πολύ σοβαρά» και ότι η απόφαση για το αν θα προσχωρήσει «απαιτεί διεξοδικές μελέτες υπό το πρίσμα του αιγυπτιακού Συντάγματος και των νομικών δεσμεύσεων της χώρας».

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Φιντάν είχε δηλώσει προηγουμένως ότι πιστεύει πως η Αίγυπτος θα προσχωρήσει στο σύμφωνο «στο επόμενο στάδιο», μόλις υλοποιηθούν ορισμένα τεχνικά ζητήματα.

Η στρατηγική επιφυλακτικότητα της Αιγύπτου

Ανεξάρτητα από το αν τελικά προσχωρήσει στη συμφωνία, η απουσία της Αιγύπτου συνάδει με τη στρατηγική επιφυλακτικότητα που χαρακτηρίζει τη χώρα από τότε που ο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι ανέλαβε την προεδρία το 2024. Ειδικότερα με τον Ταγίπ Ερντογαν οι σχέσεις του δεν ήταν πάντα άριστες και τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στη στραιωτική του συνεργασία. Ρόλο σε αυτό έπαιξε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η Αίγυπτος θεωρεί τον εαυτό της περισσότερο ως διαμεσολαβητή, κάτι που απαιτεί τη διατήρηση θετικών σχέσεων και ανοικτών διαύλων επικοινωνίας με όλους τους παράγοντες. Το Κάιρο ανησυχεί επίσης για την κυριαρχία του. Η ενσωμάτωση σε υπό σαουδαραβική ηγεσία ρυθμίσεις ασφαλείας θα ενίσχυε την προσπάθεια του Ριάντ να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στον αραβικό κόσμο. Από την οπτική του Καΐρου, αυτό ενέχει τον κίνδυνο δημιουργίας μιας σχέσης «εντολέα-πελάτη» με το Ριάντ.

Οι γεωπολιτικές ισορροπίες

Εάν τώρα η Αιγυπτος συμφωνήσει εκ των πραγμάτων παίρνει θέση απέναντι στους διάφορους γεωπολιτικούς αντιπάλους των τριών μελών — στους οποίους, συνολικά, θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται το Ιράν και οι Χούθι, το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Ινδία. Αυτή η αντιλαμβανόμενη ευθυγράμμιση θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις σχέσεις του Καΐρου με αυτούς τους παράγοντες, χωρίς να προσφέρει αντίστοιχα σημαντικά οφέλη. Ας μην ξεχνάμε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ο σημαντικότερος εταίρος ασφαλείας της Αιγύπτου.

Η συμφωνία περιέχει λίγες δημόσιες λεπτομέρειες, αλλά θα μπορούσε ενδεχομένως να περιλαμβάνει συνεργασία στην αεράμυνα και την αντιπυραυλική άμυνα, ανταλλαγή πληροφοριών, ενισχυμένη θαλάσσια ασφάλεια και συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία. Βέβαια, το Κάιρο ήδη συνεργάζεται με τις τρεις χώρες σε πολλούς από αυτούς τους τομείς μέσω του σχήματος της τετράδας, καθώς και μέσω της υποστήριξής του στον υπό σαουδαραβική ηγεσία ναυτικό συνασπισμό στην Ερυθρά Θάλασσα.

Μια συμφωνία διαφορετική από το ΝΑΤΟ

Η νέα συμφωνία είναι λιγότερο εξελιγμένη από το ΝΑΤΟ. Ωστόσο, είναι πιο σοβαρή από προηγούμενους περιφερειακούς συνασπισμούς καθώς μπορεί να εξελιχθεί σε μια πιο στοχευμένη συνεργασία, βασισμένη σε συγκεκριμένα ζητήματα, αντί για ένα δεσμευτικό μπλοκ. Αυτό θα ήταν το καλύτερο δυνατό σενάριο για την Αίγυπτο.

Η πραγματική δοκιμασία οποιασδήποτε συμμαχίας έγκειται στην εφαρμογή της, ιδιαίτερα σε περίοδο πολέμου. Με την αβεβαιότητα γύρω από το τέλος του πολέμου με το Ιράν και τις περιοδικές κλιμακώσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, η Αίγυπτος θα πρέπει να παρακολουθεί και να αξιολογεί την αντίδραση της συμμαχίας όταν ένα μέλος της απειλείται.

Στάση αναμονής από την Αίγυπτο

Προς το παρόν, το Κάιρο δηλώνει ότι θα πρέπει να πάρει τον χρόνο του, ώστε να παρατηρήσει τη δομή της συμφωνίας, τις στρατιωτικές δεσμεύσεις και τον επιχειρησιακό συντονισμό του. Θα πρέπει να διατηρήσει επιφυλάξεις σχετικά με την ένταξη έως ότου καταστούν σαφέστερες όλες αυτές οι πτυχές.