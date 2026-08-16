Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι στο Ντόρτμουντ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Μπορούσια και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είναι στα γραφεία της ΠΑΕ και έχουν κάνει κατάληψη, ζητώντας να συναντηθούν με τον Ιβάν Σαββίδη.

Η επικείμενη πώληση του 23χρονου άσου στη Ντόρτμουντ έει προκαλέσει αντιδράσεις στους φιλάθλους των «ασπρόμαυρων», οι οποίοι διαφωνούν με αυτή την κίνηση, παρά το γεγονός ότι η ΠΑΕ θα βάλει 30 εκατ. ευρώ στο ταμείο της.

Το βράδυ της Παρασκευής (15/8) σύνδεσμοι οπαδών του ΠΑΟΚ είχαν ξεκαθαρίσει με ανακοίνωσή τους ότι είναι αντίθετοι με το ενδεχόμενο πώλησης του Κωνσταντέλια και μια μέρα μετά το κλίμα είναι… καυτό.

Την ώρα που ο παίκτης βρίσκεται στη Γερμανία για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του, οπαδοί του ΠΑΟΚ πήγαν στο γήπεδο της Τούμπας και έχουν κάνει κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ, εκφράζοντας την αντίθεσή τους με την πώληση του «Ντέλια».

Αυτό που θέλουν είναι να συναντηθούν με τον Ιβάν Σαββίδη, ενημερώνοντας σχετικά τους συνεργάτες του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ.