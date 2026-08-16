Με προκλητικό πρωτοσέλιδο αφήγημα επαναφέρει η τουρκική Sözcü τις διεκδικήσεις της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Κρόνος» από την Eni και την TotalEnergies μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε «κλοπή» φυσικού αερίου που, κατά την τουρκική εκδοχή και το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας, βρίσκεται σε περιοχή δικαιωμάτων της Τουρκίας.

Αφορμή αποτέλεσε η πρόοδος του σχεδίου εκμετάλλευσης του «Κρόνου», στο Τεμάχιο 6 της κυπριακής ΑΟΖ. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει χορηγήσει άδεια εκμετάλλευσης στην Eni Cyprus και την TotalEnergies, με ποσοστό 50% η καθεμία, ενώ η σημερινή καλύτερη εκτίμηση για το κοίτασμα ανέρχεται σε 3,1 τρισ. κυβικά πόδια φυσικού αερίου, περίπου 88 δισ. κυβικά μέτρα.

Το σχέδιο προβλέπει έναρξη παραγωγής το 2028. Το φυσικό αέριο θα μεταφέρεται μέσω υποθαλάσσιων υποδομών στις εγκαταστάσεις του γιγαντιαίου αιγυπτιακού κοιτάσματος Zohr και από εκεί στις χερσαίες εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Στη συνέχεια προβλέπεται να οδηγείται στον τερματικό σταθμό LNG της Νταμιέτα, ώστε μέρος του να εξάγεται σε ευρωπαϊκές και άλλες διεθνείς αγορές.

Η Sözcü, ωστόσο, παρουσιάζει αυτή την εξέλιξη μέσα από το πρίσμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Ο ιδεολόγος της Γαλάζιας Πατρίδας και ένας από τους θεμελιωτές του δόγματος στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, Τζεμ Γκιουρντενίζ υποστηρίζει ότι το Τεμάχιο 6 αποτελεί μία από τις περιοχές που η Τουρκία θεωρεί ότι εισέρχονται στη δική της υφαλοκρηπίδα και καλεί την Άγκυρα να επαναλάβει άμεσα σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις στις επίμαχες θαλάσσιες περιοχές.

Ο ισχυρισμός περί «σιφονιού»

Το πιο χαρακτηριστικό σημείο του δημοσιεύματος είναι, πάντως, ένας διαφορετικός ισχυρισμός του Γκιουρντενίζ.

Ο Τούρκος απόστρατος ναύαρχος υποστηρίζει ότι τα υπόγεια κοιτάσματα φυσικού αερίου δεν σταματούν αναγκαστικά πάνω στις γραμμές που σχεδιάζονται στους ναυτικούς χάρτες. Κατά συνέπεια, ισχυρίζεται ότι εάν ο γεωλογικός σχηματισμός του «Κρόνου» επεκτείνεται σε περιοχή που η Τουρκία θεωρεί δική της, η έντονη άντληση από την κυπριακή πλευρά θα μπορούσε να μειώσει την πίεση του ταμιευτήρα και να προκαλέσει μετακίνηση αερίου προς τα παραγωγικά φρεάτια της Eni.

Το δημοσίευμα περιγράφει το ενδεχόμενο ως ένα είδος «φαινομένου σιφονιού».

Από τεχνικής άποψης, η μετακίνηση υδρογονανθράκων μέσα σε έναν ενιαίο διασυνοριακό ταμιευτήρα είναι υπαρκτό ζήτημα στη διεθνή πετρελαϊκή βιομηχανία. Δεν παρουσιάζεται όμως στο δημοσίευμα γεωλογικό στοιχείο που να αποδεικνύει ότι ο ταμιευτήρας του «Κρόνου» επεκτείνεται πράγματι σε περιοχή που διεκδικεί η Τουρκία. Τα επίσημα κυπριακά στοιχεία τοποθετούν την ανακάλυψη στο Τεμάχιο 6 και εκτιμούν τους πόρους της στα 3,1 Tcf.

Έτσι, η δραματική διατύπωση της Sözcü ότι «θα κλέψουν το φυσικό αέριο της Τουρκίας» αποτελεί συμπέρασμα της τουρκικής εφημερίδας και του Γκιουρντενίζ και όχι τεκμηριωμένο εύρημα των εταιρειών που έχουν πραγματοποιήσει τις γεωτρήσεις.

Γκιουρντενίζ: «Να αρχίσουν αμέσως σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις»

Ο θεωρητικός της «Γαλάζιας Πατρίδας» ασκεί παράλληλα πίεση στην τουρκική κυβέρνηση για επιστροφή ερευνητικών και γεωτρύπανων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Υποστηρίζει ότι η Τουρκία αντιτίθεται από το 2007 στις αδειοδοτήσεις που πραγματοποίησε η Κυπριακή Δημοκρατία και κατηγορεί τη Λευκωσία ότι, έχοντας τη στήριξη της ΕΕ και των ΗΠΑ, εξασφάλισε τη συμμετοχή μεγάλων διεθνών πετρελαϊκών εταιρειών.

Κατά τον ίδιο, η απάντηση της Άγκυρας πρέπει να είναι η άμεση επανέναρξη «σεισμικών και γεωτρητικών δραστηριοτήτων» στις περιοχές που η Τουρκία θεωρεί ότι εμπίπτουν στις δικές της θαλάσσιες διεκδικήσεις.

Στο κάδρο και το «Oruc Reis»

Η Sözcü συνδέει την εξέλιξη και με την απόσυρση του Oruc Reis από τις έντονες ερευνητικές δραστηριότητες του 2020.

Ο Γκιουρντενίζ υποστηρίζει ότι η Άγκυρα υποχώρησε τότε λόγω διπλωματικής πίεσης από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι το «κενό» που δημιουργήθηκε αξιοποιείται σήμερα από τις άλλες χώρες της περιοχής και τις ευρωπαϊκές ενεργειακές εταιρείες.

Στο ίδιο αφήγημα εντάσσει και το Great Sea Interconnector, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι ενεργειακές και γεωπολιτικές υποδομές δημιουργούν τετελεσμένα σε θαλάσσιες περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο των ελληνοτουρκικών και τουρκοκυπριακών διαφορών.

«Κάθε περιοχή που αφήνεται κενή στη Γαλάζια Πατρίδα γίνεται ανοιχτή σε οικονομικά και πολιτικά τετελεσμένα», είναι το μήνυμα που επιχειρεί να περάσει ο Γκιουρντενίζ μέσω της Sözcü.

Η πραγματικότητα πίσω από τον προκλητικό τίτλο

Το βέβαιο είναι ότι το σχέδιο ανάπτυξης του «Κρόνου» έχει πλέον περάσει σε σαφώς πιο ώριμη φάση. Η Κυπριακή Δημοκρατία χορήγησε την άδεια εκμετάλλευσης τον Ιούνιο του 2026 και στις 28 Ιουλίου ανακοίνωσε ότι Eni και TotalEnergies έλαβαν την τελική επενδυτική απόφαση για την ανάπτυξη του κοιτάσματος.

Η τουρκική αντίδραση, από την άλλη, συνδέεται με μια θαλάσσια διαφορά δεκαετιών. Η Άγκυρα έχει επισήμως δηλώσει ότι θεωρεί τμήμα του Τεμαχίου 6 ως μέρος της δικής της υφαλοκρηπίδας, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αδειοδοτήσει ολόκληρο το Τεμάχιο 6 στην κοινοπραξία Eni–TotalEnergies και έχει πλέον εγκρίνει την εκμετάλλευση του «Κρόνου».