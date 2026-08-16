Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Κυριακής, έπειτα από την εκδήλωση φωτιάς στην περιοχή του Σολομού Κορινθίας, σε μικρή απόσταση από την εθνική οδό. Οι φλόγες καίνε απορρίμματα και εκτάσεις με ξερή βλάστηση, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων δυνάμεων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 20 πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα. Στην προσπάθειά τους συνδράμει και η εθελοντική ομάδα Πυροπροστασίας Δασών Κορίνθου.

Παράλληλα, στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί και εναέρια μέσα. Συγκεκριμένα, δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο πραγματοποιούν διαδοχικές ρίψεις νερού, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο.

Η πυρκαγιά έχει επηρεάσει σημαντικά και την κυκλοφορία στην εθνική οδό. Στο ρεύμα με κατεύθυνση προς την Αθήνα έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές οχημάτων, με τα προβλήματα να αρχίζουν περίπου 10 χιλιόμετρα πριν από τα διόδια του Σπαθοβουνίου.