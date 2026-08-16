Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ο Ρικάρντο Βέλιο, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεταγραφή του στον Άρη. Ο 27χρονος Πορτογάλος τερματοφύλακας θα περάσει από τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με τους «κίτρινους».

Η μεταγραφή του Βέλιο από τη Φαρένσε θα κοστίσει 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Βέλιο, ανήκει στη Φαρένσε από το 2020 και την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Τουρκία με τη Γκεντσλερμπιρλίγκι, όπου έκανε 24 συμμετοχές.

Με τη φανέλα της Φαρένσε έχει αγωνιστεί συνολικά 106 φορές, ενώ στις 1 Απριλίου 2026 πήρε και για πρώτη φορά το χρίσμα του διεθνή με την Εθνική Πορτογαλίας.

Από εκεί και πέρα, ο Άρης είναι μια ανάσα από την απόκτηση του Ομάρ Ρίτσαρντς. Ο 27χρονος Άγγλος αριστερός μπακ με καταγωγή από τη Νιγηρία, είχε αγωνιστεί στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2023/24, ενώ την περασμένη περίοδο παραχωρήθηκε ως δανεικός στη Ρίο Άβε. Ανήκει στη Νότιγχαμ Φόρεστ και ο Άρης βρίσκεται κοντά στο να τον αποκτήσει ως ελεύθερο.

Την ίδια στιγμή, η ομάδα της Θεσσαλονίκης επιχειρεί να κάνει τη μεγάλη κίνηση με την επιστροφή του Μάνου Γκαρθία. Οι δύο πλευρές έχουν βρει κοινό σημείο αναφοράς και απομένει να βρεθεί λύση και με την ομάδα του, τη Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι.