Δημοσίευμα από το εξωτερικό έκανε λόγο για επαφές της Χαλ με τον Παναθηναϊκό για την απόκτηση του Αντρέα Τεττέη.

Στο δημοσίευμα σημειωνόταν ότι, η Αγγλική ομάδα εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθεί για την απόκτηση του 25χρονου επιθετικού.

Μάλιστα, τονιζόταν πως η Χαλ θα πρέπει να καταθέσει πρόταση που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Παναθηναϊκού, η οποία θα αρχίζει από τα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο κάτι τέτοιο διαψεύστηκε κατηγορηματικά από τους «πράσινους», καθώς δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η συγκεκριμένη φημολογία.