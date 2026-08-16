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Δημοσίευμα από το εξωτερικό έκανε λόγο για επαφές της Χαλ με τον Παναθηναϊκό για την απόκτηση του Αντρέα Τεττέη.

Στο δημοσίευμα σημειωνόταν ότι, η Αγγλική ομάδα εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθεί για την απόκτηση του 25χρονου επιθετικού.

Μάλιστα, τονιζόταν πως η Χαλ θα πρέπει να καταθέσει πρόταση που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Παναθηναϊκού, η οποία θα αρχίζει από τα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο κάτι τέτοιο διαψεύστηκε κατηγορηματικά από τους «πράσινους», καθώς δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η συγκεκριμένη φημολογία.