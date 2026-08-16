Φωτιά σε δασική έκταση ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (16/08) στην περιοχή Περιστέρια στη Σαλαμίνα, κινητοποιώντας μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή, ενώ εστάλη με μήνυμα 112 που καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Περιστέρια #Σαλαμίνα.

Κινητοποιήθηκαν 92 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, 4 Α/Φ και 3 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2026

Επίσης στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.