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Φωτιά σε δασική έκταση ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (16/08) στην περιοχή Περιστέρια στη Σαλαμίνα, κινητοποιώντας μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή, ενώ εστάλη με μήνυμα 112 που καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Επίσης στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.