Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί η Σαλαμίνα, καθώς δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα το μεσημέρι της Κυριακής σε διαφορετικά σημεία του νησιού.

Η πρώτη φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Περιστέρια και η δεύτερη στα Σελήνια, με τις φλόγες να κινούνται προς την Κακή Βίγλα.

Δύο νεκροί από τη φωτιά

Δύο σοροί ανθρώπων, των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε στα Περιστέρια Σαλαμίνας.

Επίσης σπίτια στην περιοχή των Περιστερίων έχουν παραδοθεί στις φλόγες, την ώρα που ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας έχουν μεταφερθεί μέχρι στιγμής τέσσερα άτομα με εγκαύματα, ενώ ένας ηλικιωμένος μεταφέρθηκε επίσης στο Κέντρο Υγείας, μετά τον απεγκλωβισμό του από σπίτι στην Κακή Βίγλα.

Την ίδια ώρα, ισχυρές δυνάμεις του Λιμενικού βρίσκονται στην περιοχή, καθώς έχει τεθεί σε ετοιμότητα σχέδιο για εκκένωση διά θαλάσσης κατοίκων από τα Σελήνια και την Κακή Βίγλα, εφόσον χρειαστεί.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή ευνοούν την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.

Οι πρώτες κλήσεις προς την Πυροσβεστική έγιναν περίπου στις 14:45 και ακολούθησε μεγάλη κινητοποίηση, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στη Σαλαμίνα ευνοούν την ταχεία εξάπλωση των μετώπων και δυσχεραίνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Δείτε από το βίντεο του Orange Press Agency πώς φαίνεται η φωτιά από τη νοτιοανατολική Αττική.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Για την αντιμετώπιση των δύο πυρκαγιών κινητοποιήθηκαν 95 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 18 πυροσβεστικά οχήματα. Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν επίσης εθελοντές, ενώ υδροφόρες του Δήμου Σαλαμίνας συνδράμουν στον ανεφοδιασμό των επίγειων δυνάμεων.

Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα.

Πλέον στο σημείο επιχειρούν 192 πυροσβέστες και 14 εναέρια μέσα (6 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα.

Στις δασικές #πυρκαγιές στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια #Σαλαμίνα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και κινητοποιήθηκαν 146 #πυροσβέστες με 9 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 32 οχήματα, 4 Α/Φ και 6 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Συνδρομή από υδροφόρες… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 16, 2026

Από αέρος επιχειρούν συνολικά επτά μέσα και συγκεκριμένα τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στα δύο μέτωπα. Η ταυτόχρονη εκδήλωση των πυρκαγιών υποχρέωσε το επιχειρησιακό κέντρο να κατανείμει δυνάμεις σε διαφορετικά σημεία του νησιού.

Εκκενώσεις σε Περιστέρια και Αίας Κλαμπ

Στις 15:05 ενεργοποιήθηκε το 112, με τους κατοίκους και τους παραθεριστές στις περιοχές Περιστέρια και Αίας Κλαμπ να καλούνται να απομακρυνθούν προς το Αιάντειο.

«Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Περιστέρια και Αίας Κλαμπ της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Αν βρίσκεστε στις περιοχές αυτές, απομακρυνθείτε προς Αιάντειο», ανέφερε το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

Λίγο αργότερα εκδόθηκε νέα ειδοποίηση για όσους βρίσκονταν στην περιοχή Κολώνες, με εντολή να κινηθούν προς την παραλία Σατερλί. Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και να μην επιστρέφουν στις περιοχές από τις οποίες απομακρύνθηκαν έως ότου δοθεί σχετική ενημέρωση.

Σε Red Code η Αττική

Η Σαλαμίνα, όπως και ολόκληρη η Περιφέρεια Αττικής, βρισκόταν ήδη σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς για την Κυριακή είχε προβλεφθεί πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Παράλληλα, η Αττική είχε τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, λόγω των ισχυρών ανέμων και των ιδιαίτερα επικίνδυνων συνθηκών.

Η εξέλιξη των δύο μετώπων παρακολουθείται διαρκώς από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια από τα οποία ξεκίνησαν οι πυρκαγιές.