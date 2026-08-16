Έντονη ανησυχία προκαλεί στις αρχές και στις εύπορες κοινότητες γύρω από τη λίμνη της Γενεύης η αύξηση των βίαιων ληστειών σε κατοικίες, με τις συμμορίες να εισβάλλουν σε σπίτια την ώρα που οι ιδιοκτήτες βρίσκονται μέσα και να διαφεύγουν προς τη Γαλλία με ρολόγια, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Η εικόνα της Γενεύης ως ενός από τους ασφαλέστερους προορισμούς για τους υπερπλούσιους της Ευρώπης δέχεται πλέον πιέσεις. Οι λεγόμενες «homejackings», δηλαδή οι βίαιες ληστείες σε κατοικημένες κατοικίες, έχουν αυξηθεί και προκαλούν προβληματισμό στις ελβετικές αρχές, αλλά και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Ιδιωτικοί τραπεζίτες, έμποροι εμπορευμάτων και υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων συγκαταλέγονται μεταξύ των προσώπων που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο. Εταιρείες όπως η Pictet και η Trafigura έχουν εκφράσει ανησυχίες στις αρμόδιες αρχές για την εξέλιξη του φαινομένου, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις.

Εισβολές σε σπίτια και διαφυγή στη Γαλλία

Οι δράστες συνήθως εισβάλλουν σε κατοικίες ενώ οι ένοικοι βρίσκονται μέσα. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι οπλισμένοι και απειλούν τους ιδιοκτήτες προκειμένου να τους αναγκάσουν να αποκαλύψουν πού βρίσκονται χρηματοκιβώτια και πολύτιμα αντικείμενα.

Μετά τη ληστεία, οι δράστες επιχειρούν να περάσουν γρήγορα στη Γαλλία, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι τα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών δεν διαθέτουν συστηματικούς ελέγχους διαβατηρίων.

Η αστυνομία της Γενεύης έχει συνδέσει επτά περιστατικά του περασμένου έτους με διαφορετικές συμμορίες από τη νότια Γαλλία. Σύμφωνα με τις έρευνες, τέσσερις Σέρβοι υπήκοοι και επτά Γάλλοι που διαμένουν στην περιοχή της Μασσαλίας συνδέθηκαν με τις επιθέσεις.

Οι συμμορίες, μάλιστα, φαίνεται ότι πραγματοποιούν λεπτομερή έρευνα πριν από κάθε χτύπημα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών, καθώς φωτογραφίες από ρολόγια, κοσμήματα, αυτοκίνητα, ταξίδια και τον τρόπο ζωής των θυμάτων μπορούν να αποκαλύψουν την οικονομική τους επιφάνεια αλλά και τις καθημερινές τους συνήθειες.

Στο στόχαστρο και ο Αλέν Προστ

Μεταξύ των πιο γνωστών θυμάτων βρίσκεται ο Alain Prost, τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1.

Η κατοικία του κοντά στη Νιόν, στη δυτική πλευρά της λίμνης της Γενεύης, έγινε στόχος ληστών τον Μάιο.

Κατά τη διάρκεια της εισβολής, ένα μέλος της οικογένειας τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι, ενώ άλλο μέλος αναγκάστηκε να ανοίξει χρηματοκιβώτιο στο οποίο υπήρχαν πολύτιμα αντικείμενα.

Η υπόθεση ανέδειξε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το νέο επίπεδο βίας που αντιμετωπίζουν ορισμένες από τις εύπορες οικογένειες της περιοχής.

Σε άλλη περίπτωση, σύμφωνα με έμπορο εμπορευμάτων που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, δράστες που επιτέθηκαν σε οικογένεια φίλου του φέρεται να πήραν μαζί τους ένα από τα έφηβα παιδιά της οικογένειας κατά τη διαφυγή τους, αφήνοντάς το ελεύθερο λίγο πριν περάσουν στη Γαλλία.

18 homejackings σε έναν χρόνο

Στη Γενεύη καταγράφηκαν 18 «homejackings» το περασμένο έτος, έναντι 15 την προηγούμενη χρονιά.

Η αύξηση αποκτά μεγαλύτερη σημασία επειδή την ίδια περίοδο οι συνολικές ληστείες στην περιοχή μειώθηκαν κατά περίπου 20%. Με άλλα λόγια, το πρόβλημα δεν αφορά μια γενικευμένη έξαρση όλων των μορφών εγκληματικότητας, αλλά μια συγκεκριμένη κατηγορία ιδιαίτερα βίαιων επιθέσεων.

Παράλληλα, πρόσφατη έρευνα μεταξύ επιχειρήσεων στην περιοχή της Γενεύης έδειξε ότι το 70% θεωρεί πως η κατάσταση στον τομέα της ασφάλειας έχει επιδεινωθεί τα τελευταία τρία χρόνια. Ως βασικούς λόγους οι επιχειρήσεις ανέφεραν τις επιθέσεις σε κατοικίες και την ανεπαρκή παρουσία της αστυνομίας.

«Εισαγόμενο» έγκλημα και αυστηρότεροι έλεγχοι στα σύνορα

Η εξέλιξη έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τον έλεγχο των συνόρων Ελβετίας-Γαλλίας.

Πολιτικοί και τοπικοί φορείς ζητούν ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας και στοχευμένους ελέγχους σε συνοριακά περάσματα, ακόμη και σε μικρότερους δρόμους που χρησιμοποιούνται για τη γρήγορη έξοδο των δραστών από την Ελβετία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης η ανάγκη για ταχύτερη πρόσβαση των τοπικών αστυνομικών σε βάσεις δεδομένων με πινακίδες κυκλοφορίας, ώστε να εντοπίζονται ύποπτες μετακινήσεις.

Ο διευθυντής του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Γενεύης και μέλος του καντονιακού κοινοβουλίου, Vincent Subilia, χαρακτήρισε το φαινόμενο «έγκλημα που εισάγεται» από το εξωτερικό και υποστήριξε ότι απαιτούνται μέτρα για την αντιμετώπισή του.

Από την πλευρά της, η γαλλική πρεσβεία στην Ελβετία υπογραμμίζει ότι η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών είναι συνεχής και εκτεταμένη.

«Εικονικά σύνορα» στις πλούσιες συνοικίες

Καθώς οι συζητήσεις για περισσότερη αστυνόμευση βρίσκονται σε εξέλιξη, ορισμένες από τις πλουσιότερες κοινότητες της περιοχής λαμβάνουν ήδη δικά τους μέτρα.

Στο Vandœuvres, μία από τις πιο εύπορες κοινότητες του καντονιού της Γενεύης, οι τοπικές αρχές σχεδιάζουν τη δημιουργία ενός «εικονικού συνόρου», με εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων και καμερών ασφαλείας στις εισόδους της περιοχής.

Στόχος είναι να υπάρχει καλύτερη εικόνα για τα οχήματα που εισέρχονται και εξέρχονται από την κοινότητα και να εντοπίζονται ευκολότερα ύποπτες κινήσεις.

Στο μικροσκόπιο και τα στοιχεία των ακινήτων

Ένα ακόμη μέτρο που εξετάζεται αφορά την προστασία των στοιχείων ιδιοκτησίας.

Πολιτικοί στη Γενεύη συζητούν την αλλαγή των κανόνων που επιβάλλουν τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για αγοραπωλησίες ακινήτων, μεταξύ άλλων των ονομάτων των αγοραστών και των τιμών των συναλλαγών.

Το επιχείρημα είναι ότι η συγκεκριμένη πρακτική διαφάνειας μπορεί, στην περίπτωση των πολύ πλούσιων ιδιοκτητών, να διευκολύνει τους εγκληματίες να εντοπίζουν ποιος διαθέτει ακριβό ακίνητο και πού βρίσκεται η κατοικία του.

Η συζήτηση αγγίζει έτσι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο σημείο για την Ελβετία: την ισορροπία ανάμεσα στη διαφάνεια, την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια.

Ανησυχία για την εικόνα της Ελβετίας

Παρά τον σχετικά μικρό αριθμό περιστατικών σε απόλυτους αριθμούς, η αύξηση των βίαιων επιθέσεων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για μια χώρα που έχει οικοδομήσει μέρος της διεθνούς της εικόνας πάνω στην ασφάλεια και τη σταθερότητα.

«Σε απόλυτους αριθμούς δεν είναι υψηλό, αλλά η Ελβετία είναι πολύ ανοιχτή και ασφαλής χώρα και δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό το είδος εγκληματικότητας», σημειώνει η Florence Bettschart-Narbel, μέλος του κοινοβουλίου του καντονιού του Vaud.

Το ζητούμενο πλέον για τις αρχές είναι να περιορίσουν τις βίαιες επιδρομές σε κατοικίες υψηλού εισοδήματος χωρίς να διαταραχθεί ο χαρακτήρας μιας περιοχής που αποτελεί εδώ και δεκαετίες πόλο έλξης για επιχειρήσεις, επενδυτές και υπερπλούσιους από ολόκληρο τον κόσμο.