Οι τελικοί των Εμμανουήλ Καραλή και Ελίνας Τζένγκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (16/8).

Τόσο ο Καραλής όσο και η Τζένγκο θα διεκδικήσουν μετάλλιο στους τελικούς του άλματος επί κοντώ και του ακοντισμού, οι οποίοι αρχίζουν στις 21:30 και 21:55, αντίστοιχα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:20 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Τσεχία, SS11 Pindula 2

14:30 Novasports Start Ανόβερο – Βόλφσμπουργκ Bundesliga 2

15:30 Novasports Prime Φέγενορντ – Γκόου Αχέντ Ιγκλς Eredivisie

15:30 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Τσεχία, SS12 Semetin 2

15:30 COSMOTE SPORT 3 HD Γουότφορντ – Σαουθάμπτον Sky Bet EFL Championship

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Τσεχία, SS13 Katerinice 2

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι FA Community Shield 2026

17:45 Novasports Prime Άγιαξ – Χέρενφεν Eredivisie

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι, 3η Μέρα

18:00 COSMOTE SPORT 8 HD Ρέιντζερς – Σεντ Μίρεν Premier Sports Cup

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

18:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπέρνλι – Γουέστ Χαμ Sky Bet EFL Championship

18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ρασίνγκ Σανταντέρ – Βιγιαρεάλ LaLiga

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026Σινσινάτι

20:00 COSMOTE SPORT 7 HDΕσπανιόλ – Λεβάντε LaLiga

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Αρούκα – Μορεϊρένσε Liga Portugal

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τελικός Καραλή (Άλμα επί κοντώ)

21:55 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τελικός Τζένγκο (Ακοντισμός)

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

22:15 Novasports Prime Λάτσιο – Μάντοβα Κύπελλο Ιταλίας

22:30 COSMOTE SPORT 2 HD Μπράγκα – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Θέλτα – Οσασούνα LaLiga