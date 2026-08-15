Το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», η σειρά που αγαπήθηκε πολύ από το τηλεοπτικό κοινό, θα συνεχιστεί στον ALPHA και τη νέα τηλεοπτική σεζόν, με τον δεύτερο κύκλο.

Η Κόρα Καρβούνη εντάσσεται στο καστ της σειράς και υποδύεται την Ερμιόνη, την ξαδέλφη της Βιργινίας, που είχε βάλει το αρχικό κεφάλαιο για να δημιουργηθεί το νηπιαγωγείο «Τα Έξυπνα Δελφινάκια».

Η Ερμιόνη έρχεται αποφασισμένη να διεκδικήσει όσα θεωρεί ότι της ανήκουν. Με δυναμισμό, αυτοπεποίθηση και ξεκάθαρο στόχο να πάρει το νηπιαγωγείο από τη Βιργινία, η παρουσία της θα φέρει ανατροπές, θα δημιουργήσει νέες συγκρούσεις και θα δοκιμάσει τις ισορροπίες που μέχρι σήμερα έμοιαζαν δεδομένες.

Στο επίκεντρο, βέβαια, θα βρίσκονται οι τρεις μικροί πρωταγωνιστές: η Ζωή Πυλιώτη, ο Θεοδωρής Μαρουλάκης και ο Ιάσονας Τσιώνης.