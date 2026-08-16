Παίκτης του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται πλέον ο Ρέμο Φρόιλερ, καθώς πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση της ΠΑΕ.

Ο 34χρονος διεθνής Ελβετός χαφ, με συμμετοχές και στο Μουντιάλ 2026, έχει συμφωνήσει σε όλα με τους «ερυθρόλευκους» για συμβόλαιο δύο ετών και ήδη, όπως αναφέρουν στην Ιταλία, πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις.

Αυτό σημαίνει πως το μόνο που απομένει πλέον είναι να υπογράψει και να ανακοινωθεί από την ΠΑΕ, για να αρχίσει στη συνέχεια προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος περιμένει ακόμη έναν χαφ πλην του Φρόιλερ.

Ο Ελβετός μέσος άρχισε την καριέρα του στις ακαδημίες της Βίντερτουρ και το 2016 υπέγραψε στην Αταλάντα, στην οποία παρέμεινε για έξι χρόνια. Ακολούθησε η Νότιγχαμ Φόρεστ και το 2023 επέστρεψε στην Ιταλία για να φορέσει τη φανέλα της Μπολόνια.

Την περασμένη σεζόν είχε συνολικά 40 συμμετοχές με τους «ροσομπλού», πετυχαίνοντας και ένα γκολ, ενώ είναι επί χρόνια διεθνής με την εθνική Ελβετίας, με την οποία ήταν βασικός και στους έξι αγώνες που έδωσε στο Μουντιάλ 2026.