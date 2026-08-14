Το «First Dates» επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο STAR, με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί να αναλαμβάνει ξανά τον ρόλο της οικοδέσποινας.

Τα πρώτα teaser έχουν ήδη κυκλοφορήσει και δίνουν μια πρώτη γεύση από τα νέα ραντεβού που θα δούμε στο «εστιατόριο των singles», με χιούμορ, αυθορμητισμό και ατάκες που αναμένεται να ξεχωρίσουν.

Στα νέα επεισόδια, οι υποψήφιοι σύντροφοι θα μιλήσουν ανοιχτά για τις σύγχρονες σχέσεις, χρησιμοποιώντας όρους που έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς στη Gen Z, όπως «ghosting» και «situationship».

Το «First Dates» επιστρέφει έτσι με νέα πρόσωπα, απρόβλεπτες γνωριμίες και συζητήσεις που αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι νεότερες γενιές βλέπουν σήμερα τον έρωτα και τις σχέσεις.