Νέα παρέμβαση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στη δημόσια αντιπαράθεση με τον σκιτσογράφο, Στάθη Σταυρόπουλο, αυτή τη φορά με αφορμή τη συζήτηση για τη θέση των Αρχαίων Ελληνικών στη σύγχρονη εκπαίδευση.

Ο υπουργός Υγείας, μέσω ανάρτησής του στο Facebook, υποστηρίζει ότι η κόντρα που προηγήθηκε με επίκεντρο την Ευγενία Μανωλίδου έδωσε την αφορμή για έναν ευρύτερο διάλογο σχετικά με το αν τα Αρχαία Ελληνικά πρέπει να αντιμετωπίζονται ως «νεκρή» ή ως ζωντανή γλώσσα.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απορρίπτει την άποψη ότι η χρήση των Αρχαίων Ελληνικών σήμερα αποτελεί «ιεροσυλία», αλλά και την αντίληψη ότι πρόκειται για μια «νεκρή Γλώσσα» που έχει θέση μόνο στην επιστημονική μελέτη.

«Αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι για πολλούς συντηρητικούς φιλόλογους φαντάζει ως ιεροσυλία να μιλούμε σήμερα Αρχαία Ελληνικά. Τα βίντεο πχ που ανεβάζει η Ευγενία και μιλά Αρχαία γίνονται από πολλούς αντικείμενο χλεύης ή οργής. Χλεύης από τους πραγματικά αμόρφωτους που δεν καταλαβαίνουν ούτε την αξία των λέξεων, ούτε της Γλώσσης γενικά και που δεν κατανοούν γιατί σήμερα στον 21ο αιώνα έχει νόημα κάποιος να μελετά τις κλασικές Γλώσσες. Αλλά οργής από κλασικούς φιλολόγους οι οποίοι έχουν μάθει να αντιμετωπίζουν τα Αρχαία Ελληνικά ως μια νεκρή Γλώσσα άξια μόνον για επιστημονική μελέτη σε ένα εργαστήριο ή σε μια βιβλιοθήκη».

«Σας διαβεβαιώ όμως ότι απολύτως επιστημονικά υπάρχει και η άλλη οπτική, αυτή που υποστηρίζουμε και εμείς στην “Ελληνική Αγωγή” εδώ και 32 χρόνια (και όχι μόνον εμείς προφανώς) που λέει ότι αυτή η μέθοδος που χρησιμοποιείται στα σχολεία μας πχ είναι αποτυχημένη, διώχνει τους μαθητές από τα Αρχαία Ελληνικά και στερεί από την εκμάθησή της την απόλαυση που μπορεί αυτή να προσφέρει».

«Σας ευχαριστώ τελικά, κύριε Σταυρόπουλε. Η κριτική σας κατέληξε σε κάτι πολύ χρήσιμο», καταλήγει ο Άδωνις Γεωργιάδης.