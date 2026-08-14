Ο Αλέξης Γεωργούλης βρέθηκε αντιμέτωπος με μια μικρή περιπέτεια κατά τη διάρκεια εξόρμησής του στη θάλασσα, όταν προσπάθησε να βγει από το νερό περπατώντας πάνω σε βράχια.

Ο ηθοποιός δυσκολεύτηκε αρκετά να κρατήσει την ισορροπία του στο δύσβατο σημείο, με τις κινήσεις του να καταγράφονται σε φωτογραφίες. Ευτυχώς, όλα εξελίχθηκαν χωρίς κάποιο ατύχημα και ο ίδιος αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ.

Βλέποντας στη συνέχεια τα στιγμιότυπα, ο Αλέξης Γεωργούλης αποφάσισε να αυτοσαρκαστεί, δημιουργώντας ένα βίντεο στο οποίο οι προσπάθειές του πάνω στα βράχια έμοιαζαν με… φιγούρες ζεϊμπέκικου.

Για να κάνει ακόμα πιο χιουμοριστική την ανάρτηση, επέλεξε ως μουσική υπόκρουση το τραγούδι «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου» και έγραψε στη λεζάντα: «Όσοι έχουν ανέβει σε βράχια, νιώθουν!».

Η ανάρτησή του προκάλεσε αρκετά χαμόγελα στους διαδικτυακούς του ακολούθους, με τον ίδιο να μετατρέπει μια δύσκολη στιγμή σε ένα απολαυστικό στιγμιότυπο.