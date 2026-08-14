«Σκεφτόμουν ότι είναι κρίμα να πεθάνω στα 25». Αυτό δήλωσε ο νεαρός οδηγός της μηχανής που κατάφερε να αποφύγει την τελευταία στιγμή ένα βυτιοφόρο που πραγματοποιούσε άκρως επικίνδυνη προσπέραση σε τυφλό σημείο του δρόμου, κινούμενο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Το βίντεο καταγράφηκε από κάμερα κράνους κοντά στη λίμνη Πλαστήρα. Μετά το σοκαριστικό βίντεο, το οποίο ανάρτησε ο ίδιος ο οδηγός της μηχανής, ήρθε η άμεση κινητοποίηση των Αρχών, η οποία έφτασε στην ταυτοποίηση του ανθρώπου που έκανε αυτήν την προσπέραση στο τυφλό σημείο.

Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του μέσω της μεταφορικής εταιρείας στην οποία εργάζεται και μάλιστα ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, καθώς έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του.

«Μετά από λίγο συνειδητοποίησα ότι “πάλι καλά δεν πέθανα”»

Ο 25χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA». «Ήμουν εντός μιας στροφής. Κοιτούσα στην απέναντι λωρίδα όπως πάντα για λόγους ασφαλείας και αντιλήφθηκα ένα βυτιοφόρο να πλησιάζει πολύ ένα αυτοκίνητο και εν τέλει να πραγματοποιεί μια προσπέραση που κατάφερα να την αποφύγω. Την τελευταία στιγμή είχα κόψει λίγο ταχύτητα και είχα πολύ λίγο χώρο και κατάφερα να τον αποφύγω. Δηλαδή οριακά έμεινα πολύ οριακά», περιέγραψε.

Τι σκεφτόταν εκείνη τη στιγμή; «Τίποτα. Να πω την αλήθεια, ήταν σαν να μην είχα μυαλό. Δεν ξέρω. Αλήθεια. Μετά από λίγο συνειδητοποίησα ότι πάλι καλά, δεν πέθανα και ότι είμαι εδώ. Αλλά εκείνη την ώρα δεν. Τίποτα»

Αν δεν οδηγούσε μηχανή, αλλά αυτοκίνητο; «Μετωπική σύγκρουση εκατό τοις εκατό. Δεν υπήρχε χώρος να πάει κάπου ένα αυτοκίνητο εκεί πέρα. Δηλαδή και εγώ δεν ξέρω πώς χώρεσα ειλικρινά και δεν χτύπησα πάνω στο βυτιοφόρο, έστω και πλαγιομετωπικά».

Είχε κάμερα στο κράνος; «Ναι, εγώ δεν κυκλοφορώ έτσι. Εγώ κάνω ερασιτεχνικά βιντεάκια στο YouTube και είχα βγει βόλτα με σκοπό να κάνω ένα βιντεάκι για το κανάλι μου, γι’ αυτό και έτυχε να έχω την κάμερα και το μικρόφωνο και να είναι τόσο οργανωμένο το οπτικοακουστικό μέσο το οποίο βλέπετε. Γι’ αυτό και έτυχε και το ανέβασα καθαρά για εκπαιδευτικούς, αν μου επιτρέπετε, σκοπούς. Δηλαδή ούτε πίσω γύρισα, ούτε δεν έκανα κάτι, ούτε στην αστυνομία πήγα. Άσχετα τώρα το ότι με κάλεσαν και ας μην το ήθελα».

«Μηχανικά απέφυγα το βυτιοφόρο»

Στη συνέχεια, ο 25χρονος μοτοσικλετιστής μίλησε ζωντανά στον τηλεοπτικό σταθμό για το συμβάν.

«Πραγματικά προσπάθησα να μείνω όσο περισσότερο γίνεται ψύχραιμος. Δηλαδή δεν πολυκατάλαβα κιόλας τι έγινε εκείνη τη στιγμή. Μηχανικά τελείως απέφυγα το βυτιοφόρο. Μετά, όταν γύρισα στο σπίτι μου, είδα το υλικό από την κάμερα. Κατάλαβα πως τη γλίτωσα τελευταία στιγμή. Δεν μου έχει τύχει να κινδυνέψω πραγματικά τελευταία στιγμή σε τέτοιο βαθμό. Πρώτη φορά και ελπίζω να μην μου ξανατύχει. Ήταν δύσκολο, η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι όχι, δεν είχε καμία ορατότητα γιατί εγώ σήμερα είναι Παρασκευή, χθες Πέμπτη, ξαναπέρασα από το σημείο και μπήκα λίγο στη θέση από το βυτιοφόρο και πραγματικά δεν είχε για κανένα λόγο καμία ορατότητα. Με είδε τελευταία στιγμή πιστεύω. Ακόμα και για τη θέση που είχε ως οδηγός που είναι πιο ψηλά σαν όχημα πιστεύω δεν με είχε δει. Αλλά πάλι καλά. Όλα καλά», είπε αρχικά ο 25χρονος.

«Η αλήθεια είναι ο δρόμος εκεί δεν έχει κάποια σήμανση συγκεκριμένη για το όριο ταχύτητας. Είναι όσο είναι από τον ΚΟΚ σε επαρχιακό οδικό δίκτυο. Η αλήθεια είναι ότι στιγμιαία στο κοντέρ φαίνεται να έχω αναπτύξει μέχρι και εκατό χιλιόμετρα. Τώρα ο μέσος όρος ταχύτητάς μου νομίζω ήταν 80-85 χλμ. Μέσα στη στροφή τον αντιλήφθηκα», συνέχισε.

«Δεν το κάνω σε κάθε διαδρομή. Υπήρχε λόγος. Εγώ ασχολούμαι ερασιτεχνικά με το YouTube. Είχα βγει με σκοπό να κάνω ένα βιντεάκι, να το ανεβάσω έπειτα στο YouTube, γι’ αυτό και έτυχε να έχω και την κάμερα και το μικρόφωνο μέσα από το κράνος μου και να φαίνεται, να ακούγεται και η φωνή μου. Ήταν καθαρά θέμα τύχης και ο λόγος που το ανέβασα ήταν κυρίως για, άμα μπορώ να το πω, εκπαιδευτικούς σκοπούς. Να δει λίγο ο κόσμος τι κίνδυνος υπάρχει στον δρόμο. Λίγο να προσέξουν περισσότερο. Εγώ ούτε κάποια μήνυση έκανα στον οδηγό. Καλώς ή κακώς δεν έκανα κάτι. Δυστυχώς, άμα ήμουν με αυτοκίνητο, θα ήταν σίγουρη η μετωπική σύγκρουση 100%. Δεν υπήρχε χώρος, δεν μπορούσα να χωρέσω εκεί που χώρεσα τώρα», κατέληξε.

Καλλιακμάνης: «Καθαρά εγκληματική ενέργεια»

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, σχολίασε σχετικά με το περιστατικό: «Πολλοί οδηγοί πλέον μηχανών αλλά και πολλά αυτοκίνητα έχουν από μόνα τους κάμερες, αλλά και οδηγοί από μηχανές έχουν στα κράνη κάμερες. Γιατί μια τέτοια κάμερα είχε ο συγκεκριμένος οδηγός που έπαιρνε τη διαδρομή και εκεί που έπαιρνε τη διαδρομή λοιπόν που πήγαινε ξένοιαστος, βλέπει ξαφνικά μετά από στροφή και ενώ υπάρχει διπλή διαχωριστική γραμμή στο οδόστρωμα, που σημαίνει ότι απαγορεύεται η προσπέραση, να βγαίνει ένα βυτιοφόρο ακριβώς στο ρεύμα του, γιατί προσπάθησε εκεί πάνω στη στροφή να προσπεράσει ένα ΙΧ. Αυτή είναι καθαρά εγκληματική ενέργεια. Συνιστά αδίκημα γιατί πλέον όσοι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή οδηγούν επικίνδυνα και με κίνδυνο για τους άλλους που χρησιμοποιούν τους δρόμους, αυτό είναι ποινικό αδίκημα και πέρα από το πρόστιμο είναι και αυτόφωρο και οδηγεί τον δράστη και στο δικαστήριο. Έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση ο επαγγελματίας να λειτουργήσει με τον νόμιμο τρόπο και να μην παραβιάζει τον νόμο. Και εδώ βλέπουμε ότι δεν το κάνει. Μετά την έρευνα που έκαναν λοιπόν οι άντρες και οι γυναίκες της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, έφτασαν σε αυτόν τον άνθρωπο. Το περιστατικό έγινε σε έναν δρόμο επαρχιακό στη λίμνη Πλαστήρα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ενημερώθηκε από την αστυνομία ότι θα πρέπει να πάει να απολογηθεί, γιατί είναι κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση».

«Θα μπορούσε να είναι νεκρό το παιδί. Φαίνεται αυτό από τις εικόνες εκεί που βλέπουμε που έχει τραβήξει από την κάμερα που έχει στο κράνος, ότι αν ήταν ΙΧ αυτοκίνητο δεν θα μπορούσε να περάσει. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είναι δολοφόνος. Είναι εν δυνάμει δολοφόνος. Όταν περνάει από τη στροφή και καβαλάει τη διπλή διαχωριστική γραμμή, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα με ένα τέτοιο όχημα, βαρύ όχημα, με οποιοδήποτε όχημα. Το φορτηγό ερχόταν σαν βολίδα», συνέχισε ο κ. Καλλιακμάνης.