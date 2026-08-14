Η Μόντσα φέρεται να απάντησε αρνητικά στην πρόταση του Παναθηναϊκού για την απόκτηση του Αντρέα Κολπάνι, σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα.

Το ενδιαφέρον των «πράσινων» για τον 27χρονο επιτελικό μέσο είχε γίνει γνωστό την Πέμπτη (13/8), όταν η ιταλική Tuttomercatoweb αποκάλυψε πως οι δύο πλευρές είχαν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας.

Ο Σκίρα, ωστόσο, έδωσε νέα διάσταση στην υπόθεση, υποστηρίζοντας πως ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε επίσημη πρόταση για τον Κολπάνι, με τη Μόντσα να την απορρίπτει. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, καθοριστικό ρόλο στην απόφαση έπαιξε ο Ιβάν Γιούριτς, ο οποίος υπολογίζει κανονικά στον ποδοσφαιριστή και επιθυμεί την παραμονή του στο ρόστερ.

Ο προπονητής της Μόντσα είχε άλλωστε αναφερθεί πρόσφατα στον Κολπάνι, εκφράζοντας την πίστη του στις δυνατότητές του και τονίζοντας πως, όταν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, μπορεί να προσφέρει σημαντικά στην ομάδα.