Σε μια αποκάλυψη προχώρησε σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος μετά το πέρας του Συλλείτουργου Προκαθημένων για την επέτειο των 65 χρόνων Ιεροσύνης του, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ίμβρου, που αφορά τον γάμο του γιου του πρωθυπουργού.

Στον λόγο που εκφώνησε μετά το πέρας της Λειτουργίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον πρωθυπουργό, για τη σημερινή ημέρα, αλλά και στην επιθυμία που εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να τελέσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης τον γάμο του γιου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με τη Μαρία Σάκαρη, μέσα στον Σεπτέμβριο του προσεχούς έτους. Μια πρόσκληση που έγινε αποδεκτή από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος και την έκανε γνωστή, πριν από λίγη ώρα.

Σήμερα συμπληρώθηκαν εξήντα πέντε χρόνια από την ημέρα που ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος λάμβανε τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης στη γενέτειρά του, Ίμβρο. Ήταν 13 Αυγούστου 1961 όταν χειροτονήθηκε διάκονος από τον τότε Μητροπολίτη Ίμβρου και Τενέδου και πνευματικό του πατέρα, Μελίτωνα (Χατζή), στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ίμβρου.

Με την ευκαιρία της επετείου αυτής, τελέστηκε σήμερα το πρωί, στον ίδιο Ναό, συλλείτουργο Προκαθημένων προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου και τη συμμετοχή των Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β’ και Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ.κ. Ιωάννου.