Οι ηθοποιοί Κόλμαν Ντομίνγκο και Σαρλίζ Θερόν, μαζί με τον σκηνοθέτη Τζον Κάρπεντερ θα είναι τα τιμώμενα πρόσωπα στο φετινό Academy Museum Gala, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της 17ης Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες.

Στην έκτη πλέον διοργάνωσή του, το κόκκινο χαλί της ετήσιας φιλανθρωπικής εκδήλωσης έχει αναδειχθεί σε ένα σταθερά λαμπερό ραντεβού γεμάτο αστέρες, αποτελώντας το αντίπαλον δέος του Met Gala της Νέας Υόρκης στη Δυτική Ακτή.

Σε δήλωσή της, η διευθύντρια και πρόεδρος του Μουσείου της Ακαδημίας, Amy Homma, τόνισε ότι οι σπουδαίες καριέρες των τιμώμενων «ενσαρκώνουν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την αριστεία που συνεχίζουν να εξελίσσουν τη βιομηχανία του κινηματογράφου».

Βασικός σκοπός του γκαλά είναι η συγκέντρωση πόρων για τη στήριξη του Μουσείου, από τις εκθέσεις έως τις δημόσιες προβολές του. Στο πλαίσιο αυτό, η Σαρλίζ Θερόν και ο Τζον Κάρπεντερ θα δώσουν το «παρών» σε μια σειρά παράλληλων εκδηλώσεων. Η βραβευμένη με Όσκαρ σταρ θα συμμετάσχει σε συζήτηση με το Συμβούλιο Εφήβων του Μουσείου, η οποία θα συνοδευτεί από την προβολή της ταινίας «Mad Max: Fury Road», ενώ ο διάσημος σκηνοθέτης θα παρευρεθεί σε ένα τριήμερο αφιέρωμα στο έργο του. Ανάμεσα στις ταινίες που θα προβληθούν είναι το εμβληματικό «Halloween», το οποίο συνδέεται με τη νέα έκθεση του Μουσείου με τον τίτλο «The Horror Show».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην περσινή διοργάνωση όπου τιμήθηκαν οι Μπρους Σπρίνγκστιν, Πενέλοπε Κρουζ, Μπόουεν Γιανγκ και ο σκηνοθέτης Γουόλτερ Σάλες, συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 12 εκατομμύρια δολάρια.