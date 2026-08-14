Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με σημερινή ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπενθυμίζει ότι «σαν σήμερα πριν 11 χρόνια ψηφίστηκε το Τρίτο Μνημόνιο. Το ψήφισαν όχι μόνον ο Τσίπρας-Καμένος και όσοι τον ακολούθησαν, αλλά και ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-Ποτάμι».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι «ο σημερινός Πρωθυπουργός ήταν τότε Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ. Και υπερψήφισε όλα τα Μνημονιακά Νομοσχέδια του Τσίπρα». Παράλληλα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δηλώνει: «Πάντα στη ζωή μου υπερασπίστηκα το δίκαιο, την κοινωνία, τη δημοκρατία. Και αυτό θα συνεχίσω να κάνω».

H ανάρτηση της κ. Κωνσταντοπούλου: