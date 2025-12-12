Με ένταση έληξε το ραντεβού της Άντας και του Κωνσταντίνου στο «First Dates», όταν εκείνος της ζήτησε να πληρώσει τον λογαριασμό, προκαλώντας την ενόχλησή της.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, αφού οι δύο παίκτες ολοκλήρωσαν το δείπνο τους, ήρθε η στιγμή της πληρωμής. Τότε ο Κωνσταντίνος ενημέρωσε τον σερβιτόρο ότι το κόστος του τραπεζιού θα το αναλάβει η Άντα, εξηγώντας πως αυτό ήταν κάτι που είχαν συμφωνήσει εξαρχής.

Η αντίδραση της Άντας ήταν άμεση λέγοντας “θες να πληρώσει η γυναίκα στο πρώτο ραντεβού;”. Όταν ο Κωνσταντίνος την αποκάλεσε διπρόσωπη, τότε η ίδια αποχώρησε ενοχλημένη από το τραπέζι λέγοντας: «Αφού δέχεσαι από την κοπέλα να πληρώσει, θα πληρώσει η κοπέλα, γιατί η κοπέλα στις μέρες μας είναι ο άνδρας της σχέσης. Έλα αγόρι μου, γεια σου», είπε η Άντα στον Κωνσταντίνο.